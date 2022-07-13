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سويسرا

شاهد: بعد فراق دام سبع سنوات.. امرأة تلتقي لبؤتين ربتهما في سويسرا

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بقلم:  يورونيوز
أنثى أسد في حديقة حيوان شمال شرق ولاية ويسكونسن، الخميس 2 مارس 2006
أنثى أسد في حديقة حيوان شمال شرق ولاية ويسكونسن، الخميس 2 مارس 2006   -   حقوق النشر  JIM MATTHEWS/AP

يقال إن الحب لغة مفهومة جيدا ليس فقط من قبل البشر ولكن أيضا من قبل الحيوانات. وفي الساعات القليلة الماضية، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر امرأة تعانق لبؤتين ضخمتين في حديقة للحيوانات في سويسرا.

ويظهر الفيديو اللبؤتين وهما تركضان نحو البوابة كأشبال صغيرة باتجاه المرأة التي ربتهما منذ سبع سنوات لمعانقتها.

وأشارت مصادر إلى أن مقطع الفيديو يعود إلى عام 2017 وتم إعادة نشره على مواقع التواصل. وأضافت المصادر إلى أن المرأة قامت بتسليم اللبؤتين إلى حديقة الحيوانات في سويسرا بعد أن أصبحتا بحجم كبير يصعب الاعتناء بهما.