متحور "القنطور" من أوميكرون يقلق بريطانيا وينتشر كالنار في الهشيم بالهند

عبّر علماء الفيروسات عن قلقهم في الأيام الأخيرة من الانتشار السريع لمتحور جديد من سلالة أوميكرون، تشهده الهند خصوصاً، ووصل بعض الدول الأوروبية، أبرزها بريطانيا.

وأطلق العلماء على المتحور الجديد BA.2.75 تسمية "القنطور" (Centaurus)، وسجلت أوّل إصابة به في الهند. ومنذ فترة ترتفع الإصابات به بشكل حاد في بريطانيا، بحسب صحيفة الغارديان.

ويعتقد المختصون أن "القنطور" أسرع انتشاراً من المتحور BA.5 الذي يعتبر شديد العدوى، والذي أصبح المسيطر في الولايات المتحدة الأميركية منذ أسابيع، وحذر العلماء من أنه قد يتسبب بثاني أكبر موجة لكوفيد فيها.

وسجلت إصابات بـ"القنطور" في أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا وكندا و6 دول أخرى على الأقل.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة منذ الأسبوع الفائت إنه يراقب المتحور عن كثب، داعياً غير المطعمين إلى الإقبال على التطعيم، خصوصاً وأن المتحور الجديد قد يتسبب بأمراض أشدّ، رغم أن الأدلة الموجودة ليست كافية للتأكيد على ذلك.

منظمة الصحة العالمية من جهتها، قالت أيضاً إنها تتابع المتحور عن كثب وأضافت أن البيانات الموجودة حالياً غير كافية لدراسة شدّة الفيروس.

وقال الدكتور ستيفن غريفين، عالم الأوبئة في جامعة ليدز، إن المتحور قد يحل في نهاية المطاف مكان المتحور BA.5 وأن يصبح مسيطراً عليه بالنظر إلى انتشاره في الهند.

ولكن غريفين يقول إن الهند لم تشهد انتشار المتحور BA.5 ولذا فإن تطور انتشار "القنطور" لا يمكن التأكيد عليه بعد.

ويأتي الحديث عن متحور "القنطور" بعدما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 553.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و775260، منذ بدء الجائحة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.