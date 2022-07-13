نصر الله: لن يستخرج "أحد" غازا ونفطا من مناطق بحرية إذا لم يتمكن لبنان من ذلك

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء، إنه إذا مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز من حقول بحرية على حدود حقول إسرائيلية "فلن يستطيع أحد" أن يفعل ذلك.

وأضاف نصر الله في إشارة على ما يبدو لإسرائيل "إذا بدكم توصلوا لمعادلة إن هذه البلد ممنوع أن يستنقذوا نفسه لن يستطيع أحد أن يستخرج غازا ونفطا ولن يستطيع أحد أن يبيع غازا ونفطا".

وأضاف نصرالله في كلمة متلفزة أنه "إذا لم تصل المفاوضات لخواتيم سليمة فلن نقف فقط بوجه كاريش (حقل كاريش المتنازع عليه) فالمعادلة الجديدة هي كاريش وما بعد كاريش ورسالة المسيرات بداية متواضعة عن ما يمكن أن نذهب اليه".

وتابع في خطاب بمناسبة ذكرى حرب تموز، أن خيارات حزب الله "برا وبحرا وجوا مفتوحة وموجودة على الطاولة واللعب بالوقت غير مفيد وكل ما يخدم القضية قادرون وسنقدم عليه بالشكل والوقت والحجم المناسب".

وعن المسيرات الثلاث التي أرسلها حزب الله فوق المنطقة المتنازع عليها، قال نصر الله "لم ولن نلتزم مع أحد ومن حقنا اتخاذ أي خطوة بالوقت والحجم المناسب للضغط على العدو وسنقدم على ما يتطلبه الموقف دون تردد".

ولفت إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين، "يضغط لمصلحة إسرائيل وما جاء به حاجة أمريكا للنفط والغاز وتهديد المقاومة ولولا مسيراتنا وصواريخنا الدقيقة وجرأتنا لما جاء".