شاهد: القوات الإسرائيلية ترسل روبوت لإزالة علم حزب الله من سياج على الحدود مع لبنان

أرسلت القوات الإسرائيلية رجلا آليا (روبوت) على الحدود مع لبنان، لإزالة علم حزب الله تم تثبيته على سياج. وبعد أن رفعت المركبة غير المأهولة العلم، ظلت المنطقة الحدودية هادئة رغم التوتر، بل إنه نادرا ما تعلق لبنان وإسرائيل على ما يجري طول الحدود من أنشطة غالبا.

عندما انطلقت المركبة وهي تحمل علم حزب الله، كان هناك وجود عسكري مكثف، بما في ذلك عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم اليونيفيل.

التي تأسست للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1978. وتم توسيع مهمة البعثة الأممية في لبنان بموجب هدنة، توسطت فيها الأمم المتحدة بعد حرب استمرت شهرا بين إسرائيل وحزب الله سنة 2006.