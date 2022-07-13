وزارة أوكرانية: 16 سفينة عبرت ممر بيستر في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية

وزارة أوكرانية: 16 سفينة عبرت ممر بيستر في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضيةمحادثة
قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان يوم الثلاثاء إن 16 سفينة عبرت ممر بيستر الذي أعيد افتتاحه حديثا في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية وإن إعادة فتح هذا الممر خطوة مهمة لتعجيل صادرات الحبوب.
وقال يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية في البيان إن أوكرانيا تتفاوض أيضا مع رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية بشأن زيادة المعابر في قناة سولينا.
من ناحية أخرى افتتحت جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية يوم الثلاثاء سفارة لها في روسيا، وهي واحدة من دولتين فقط اعترفتا بالدولة الانفصالية في شرق أوكرانيا، ودافعت عن حقها في تطبيق عقوبة الإعدام.
وقالت ناتاليا نيكونوروفا وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك إن استخدام دونيتسك لعقوبة الإعدام- التي أصدرتها على بريطانيين اثنين ومغربي لقتالهما "كمرتزقة" لصالح أوكرانيا- لا علاقة لها بمحاولتها الحصول على اعتراف دبلوماسي.
آخر التطورات في الغزو الروسي لأوكرانيا
الأمم المتحدة تفضل التوصل إلى اتفاق حول الحبوب
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الأمر يتطلّب بذل مزيد من الجهود، وقال "كثر يتحدّثون عن هذا الأمر، نحن نفضل التوصل إلى" اتفاق حول الحبوب.
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو إن كييف "تؤيد تسوية قضية رفع الحصار عن الحبوب الأوكرانية تحت إشراف الأمم المتحدة"، شاكرا للأمين العام "جهوده النشطة لإيجاد حل".
ويعرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاء بوتين منذ أشهر في محاولة للمساعدة على حل التوترات العالمية التي بلغت مستويات تاريخية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وسيعقد إردوغان اجتماعا مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الأسبوع المقبل في إطار قمة تتناول الملف السوري وتتخللها محادثات ثنائية روسية-تركية، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.
حاول أردوغان الاستفادة من علاقاته الجيدة مع كل من بوتين ورئيس أوكرانيا المدعوم من الغرب لتهدئة التوتر. وقال مكتبه إنه حض بوتين أيضا على "اتخاذ إجراء" بشأن اقتراح الأمم المتحدة استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة عبر البحر الأسود.
وعرضت الأمم المتحدة خطة لتسهيل الصادرات من شأنها إنشاء ممرات آمنة عبر الألغام التي يعرف مكانها. وحصل الاقتراح على دعم محدود فقط في كل من موسكو وكييف.
وترفض أوكرانيا إزالة الألغام البحرية خوفا من هجوم برمائي روسي على مدنها على البحر الأسود على غرار أوديسا.
تركيا تستضيف محادثات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة الأربعاء بشأن أزمة الحبوب
أعلنت تركيا أنها ستستضيف وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة الأربعاء لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود.
ويأتي الاجتماع الرباعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك في وقت ترتفع أسعار الغذاء حول العالم جرّاء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتعد أوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح وغيره من الحبوب في العالم.
لكن السفن الحربية الروسية والألغام التي زرعتها كييف في أنحاء البحر الأسود تسببت بتوقف صادراتها.
وتقود تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، جهود استئناف شحنات الحبوب.
ويقول مسؤولون أتراك إن 20 سفينة تجارية متواجدة في البحر الأسود يمكن تحميلها على وجه السرعة بالحبوب الأوكرانية.
والثلاثاء أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الاجتماع ستشارك فيه الوفود العسكرية للدول الثلاث وفريق تابع للأمم المتحدة.
وزارة أوكرانية: 16 سفينة عبرت ممر بيستر في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية
قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان يوم الثلاثاء إن 16 سفينة عبرت ممر بيستر الذي أعيد افتتاحه حديثا في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية وإن إعادة فتح هذا الممر خطوة مهمة لتعجيل صادرات الحبوب.
وقال يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية في البيان إن أوكرانيا تتفاوض أيضا مع رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية بشأن زيادة المعابر في قناة سولينا.
وأضاف فاسكوف أنه في ظل هذه الظروف، ومع إمكانية الخروج عبر ممر بيستر، تتوقع أوكرانيا انتهاء التكدس في غضون أسبوع "وسنكون قادرين على زيادة الصادرات الشهرية من الحبوب بمقدار 500 ألف طن".
ألمانيا ستتوقف عن شراء الفحم الروسي في 1 أغسطس والنفط في 31 ديسمبر
قال نائب وزير المالية الألماني يورج كوكيز في مؤتمر في سيدني إن ألمانيا ستتوقف تمامًا عن شراء الفحم الروسي في الأول من أغسطس آب، كما ستتوقف عن شراء النفط الروسي في 31 ديسمبر كانون الأول، فيما يمثل تحولا كبيرا في مصدر إمدادات الطاقة في البلاد.
وقال كوكيز في منتدى سيدني للطاقة، الذي تشارك في استضافته الحكومة الأسترالية ووكالة الطاقة الدولية "سنتوقف عن شراء الفحم الروسي في غضون أسابيع قليلة".
وأضاف أن الفحم الروسي كان يشكل في السابق 40 بالمئة من مزيج الفحم الألماني، بينما يشكل النفط الروسي 40 بالمئة من مزيج البلاد النفطي.
وذكر أن ألمانيا تعمل بشكل سريع على تطوير محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد فجوة إمدادات الغاز، لكنه أكد أنه بينما يمكن للولايات المتحدة وقطر معا توفير حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز في شكل مسال لأوروبا، فإن ذلك يترك فجوة كبيرة.
جمهورية دونيتسك الانفصالية تفتتح سفارة في موسكو وتدافع عن عقوبة الإعدام
افتتحت جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية يوم الثلاثاء سفارة لها في روسيا، وهي واحدة من دولتين فقط اعترفتا بالدولة الانفصالية في شرق أوكرانيا، ودافعت عن حقها في تطبيق عقوبة الإعدام.
وقالت ناتاليا نيكونوروفا وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك إن استخدام دونيتسك لعقوبة الإعدام- التي أصدرتها على بريطانيين اثنين ومغربي لقتالهما "كمرتزقة" لصالح أوكرانيا- لا علاقة لها بمحاولتها الحصول على اعتراف دبلوماسي.
وعندما سُئلت عما إذا كانت عقوبة الإعدام ستشوه صورة جمهورية دونيتسك الشعبية، قالت "نعتبر أن نشاط المرتزقة هو بالفعل جريمة مروعة لأن الناس يأتون إلى بلد آخر لقتل أشخاص آخرين مقابل الحصول على مكافأة، رغم عدم وجود أهداف شخصية مرتبطة بالصراع المعني".
وأضافت "نعم، إنه أعلى مقياس للعقاب، لكنه موجود في تشريعنا ولا يرتبط بعملية الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية من قبل الدول الأخرى".
وصدرت أحكام بالإعدام على البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون الشهر الماضي بعد ما وصفها سياسيون غربيون بمحاكمة صورية. ولم يُبت بعد في الطعون المقدمة من الثلاثة.
ويقول أقارب الثلاثة إنهم كانوا متعاقدين مع الجيش الأوكراني، ومن ثم يحق لهم التمتع بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.
وحتى الآن، لم تعترف سوى روسيا وسوريا بجمهورية دونيتسك الشعبية على أنها دولة مستقلة، لكن نيكونوروفا قالت إنها تجري أيضا مناقشات مع سفير كوريا الشمالية.
وافتُتحت السفارة في مبنى بموسكو في مراسم بسيطة لم تشارك فيها شخصيات حكومية روسية رفيعة المستوى.
وتم تعليق خطط مسؤولي جمهورية دونيتسك الشعبية لإقامة حفل كبير بسبب الوضع الخطير في شرق أوكرانيا، وهو المحور الرئيسي للقتال حاليا.
وقالت السفيرة أولجا ماكييفا "لا يمكننا الاحتفال هنا في الوقت الذي يموت فيه مواطنونا".
وفي خطوة نددت بها كييف والغرب باعتبارها غير شرعية، اعترفت روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ، قبل ثلاثة أيام من إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط لتنفيذ ما سماها " عملية عسكرية خاصة".
كييف تقول إنها حررت خمسة أشخاص خلال "عملية خاصة" في خيرسون
أعلنت كييف الثلاثاء تحرير خمسة أوكرانيين احتجزتهم القوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا خلال "عملية خاصة" نفذتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان "خلال عملية خاصة (...) في الأراضي المحتلة مؤقتًا في منطقة خيرسون، تم تحرير خمسة مواطنين أوكرانيين احتجزهم المحتلون الروس".
وأوضح البيان أن العملية نفذتها القوات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الأشخاص الخمسة هم جندي وشرطي سابق وثلاثة مدنيين.
وأضاف البيان أن "أحد المفرج عنهم مصاب بجروح خطيرة" دون أن توضح ما إذا كان أصيب خلال العملية.
وأكدت الاستخبارات العسكرية "أنهم الآن تحت رعاية السلطات الأوكرانية ويتلقون العلاج المناسب".
يقود الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا منذ عدة أسابيع في خيرسون التي احتلها الجيش الروسي منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.
أوكرانيا تقصف القوات الروسية في جنوب البلاد
أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها قصفت ليلاً القوات الروسية في منطقة خيرسون المحتلة (جنوب)، بينما اتهمتها سلطات الاحتلال الروسية باستهداف منازل.
تحتل القوات الروسية مدينة خيرسون، المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 ، منذ الأيام الأولى للغزو الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير.
ويشن الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا هناك منذ عدة أسابيع بينما ينتشر الجزء الأكبر من القوات الروسية في دونباس (الشرق).
وأشار مسؤولون عسكريون أوكرانيون مشرفون على العمليات في جنوب البلاد إلى أن الضربة أدت إلى مقتل 52 جنديًا روسيًا ودمرت "مستودعًا للذخيرة" في نوفا كاخوفكا التي تبعد حوالي 70 كيلومترًا عن مدينة خيرسون البالغ عدد سكانها 290 ألف نسمة.
تركيا تستضيف محادثات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة
يلتقي وفدان روسي وأوكراني في اسطنبول الأربعاء لمناقشة استئناف إيصال شحنات الحبوب عبر البحر الأسود، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
وسينضم إلى الاجتماع الرباعي مسؤولون في الأمم المتحدة الذين قدّموا مقترحات بشأن سبل استئناف الشحنات عبر ممرات آمنة من الموانئ الأوكرانية المغلقة، بحسب بيان وزير الدفاع.