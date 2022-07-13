وزارة أوكرانية: 16 سفينة عبرت ممر بيستر في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان يوم الثلاثاء إن 16 سفينة عبرت ممر بيستر الذي أعيد افتتاحه حديثا في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية وإن إعادة فتح هذا الممر خطوة مهمة لتعجيل صادرات الحبوب.

وقال يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية في البيان إن أوكرانيا تتفاوض أيضا مع رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية بشأن زيادة المعابر في قناة سولينا.

من ناحية أخرى افتتحت جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية يوم الثلاثاء سفارة لها في روسيا، وهي واحدة من دولتين فقط اعترفتا بالدولة الانفصالية في شرق أوكرانيا، ودافعت عن حقها في تطبيق عقوبة الإعدام.

وقالت ناتاليا نيكونوروفا وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك إن استخدام دونيتسك لعقوبة الإعدام- التي أصدرتها على بريطانيين اثنين ومغربي لقتالهما "كمرتزقة" لصالح أوكرانيا- لا علاقة لها بمحاولتها الحصول على اعتراف دبلوماسي.

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