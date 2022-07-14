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العالم

الدولار يواصل ارتفاعه ويدفع اليورو والين لأدنى مستويات في عقود

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
مجموعة من الدولارات وعملات اليورو في صورة توضيحية من أرشيف رويترز
مجموعة من الدولارات وعملات اليورو في صورة توضيحية من أرشيف رويترز   -   حقوق النشر  رويترز

 واصل الدولار الارتفاع يوم الخميس ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما أمام الين ومقتربا من التعادل مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.

ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذا آمنا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 بالمئة هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية يوم الخميس إلى 108.500.

وصعد الدولار بأكثر من واحد بالمئة أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3 بالمئة إلى 139.18 ين للدولار.

وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاما. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 بالمئة خلال يوم الخميس وهبط في أحدث تداول 0.3 بالمئة ليسجل 1.00310 دولار.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات يوم الأربعاء ارتفاعا غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو أيار.