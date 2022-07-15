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تايلاند

شاهد: إنقاذ فيل صغير إثر سقوطه في حفرة ضخمة في تايلاند

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بقلم:  يورونيوز
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تايلاند: إنقاذ فيل صغير وأمه وقعا في حفرة للصرف الصحي
تايلاند: إنقاذ فيل صغير وأمه وقعا في حفرة للصرف الصحي   -   حقوق النشر  AFP

أُنقد صغير فيل من حفرة سقط فيها في وسط تايلاند، بعد تخدير والدته للسماح بإتمام العملية، على ما أعلن مسؤولون في هيئة الحياة البرية.

وقع الدغفل صباح الأربعاء في الحفرة على تخوم ميدان الغولف في منتجع رويال هيلز في مقاطعة ناخون نايوك.

وبقيت والدته التي تنتمي إلى قطيع فيلة كانت تتنقل في الأدغال المجاورة، مع صغيرها بعدما فشل في الخروج من الحفرة شديدة الانحدار.

عثر أحد السكان على الفيلين، وسارع لإخطار المسؤولين عن الحياة البرية وسلطات متنزه خاو ياي الوطني.

ولم يتمكن مسعفون هواة في بادئ الأمر من إنقاذ صغير الفيل بسبب وجود والدته، واضطروا إلى تخديرها. وسقطت الأم جزئيا في الحفرة قبل سحبها بالاستعانة بجرافة، وبقيت على قيد الحياة، وفق هيئة المتنزهات الوطنية والحياة البرية وحفظ النباتات.

وسُحب صغير الفيل من المنحدر وأعيد لوالدته، بحسب هيئة المتنزهات الوطنية التي أكدت أن الفيلين عادا بأمان إلى الأدغال.

المصادر الإضافية • وكالات