خليط من الترحيب والاستنكار بعد إعلان السعودية فتح مجالها الجوي للرحلات من وإلى إسرائيل

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الخطوط الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية، الأمر الذي يفسح المجال لتحليق مزيد من الرحلات من وإلى إسرائيل، في قرار رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور المملكة اليوم.

وذكرت الهيئة في بيان أن هذا القرار يأتي "استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي".

ترحيب إسرائيلي ـ أمريكي

كتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، على صفحته الرسمية في تويتر أن يائير لابيد أعرب عن سعادته بهذا الخبر "في ختام مساع طويلة وسرية وجهود دبلوماسية مكثفة تم بذلها إزاء السعودية والولايات المتحدة".

بدوره، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرار وقال إنه خطوة مهمة نحو بناء شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا.

وقال بايدن في بيان "اليوم سأكون أول رئيس أمريكي يطير من إسرائيل إلى جدة. وبينما نحتفل بهذه اللحظة المهمة، يمكن أن يساعد قرار المملكة العربية السعودية في بناء زخم تجاه اندماج إسرائيل في المنطقة بصورة أكبر، بما في ذلك مع السعودية".

كما نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي ياشير لابيد تغريدة عبر صفحته على تويتر، كتب فيها: "أهنئ القيادة السعودية على فتح المجال الجوي. هذه هي الخطوة الأولى. سنواصل العمل على هذا الأمر بالحذر اللازم، من أجل الاقتصاد الإسرائيلي وأمن إسرائيل ومواطني إسرائيل".

استنكار على مواقع التواصل

أعرب عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي في البلدان العربية عن رفضهم لما أسموه بتطبيع العلاقات المباشرة بين السعودية وإسرائيل بمباركة من جو بايدن. فيما ذكر البعض الآخر علاقة جزيرتي تيران وصنافير بالاتفاقيات التي تجري حاليا تحت مظلة أمريكية.

واعتبرت تلما في تغريدة أن زيارة جو بايدن إلى السعودية ستؤدي إلى حصول إسرائيل على الدعم المالي من الدول العربية في إطار تطبيع العلاقات، فضلا عن التسبب في انقسام المسلمين.

ويرى حسان خليفة أن فتح المجال الجوي سيعني حماية السعودية لأمن "المواطنين الصهاينة.. أهم شي صارت الأمور على العلن".

يذكر أن السعودية لا تعترف بإسرائيل، لكنها لم تذكر شيئا بخصوص تطورات ثنائية محتملة خلال زيارة بايدن. كما لم تربط إسرائيل أيضا بين الأمرين.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية، فإن السعودية وافقت في عام 2020 على السماح بمرور رحلات الطيران بين إسرائيل والإمارات عبر مجالها الجوي.