رغم تعقيدات السفر المرتبطة بالحرب.. أكثر من 1.5 مليون حاج يصلون إلى السعودية

أعلن مسؤول سعودي عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، في حصيلة تتخطى أرقام الحجاج الدوليين المسجلة العام الماضي (2025)، على الرغم من تعقيدات السفر والمخاوف الناتجة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتسببت الحرب الدائرة في المنطقة، والتي اندلعت أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي وما تلاه من ضربات إيرانية مرتدة استهدفت مواقع في السعودية ودول خليجية، في إحداث ارتباك واسع بحركة الملاحة الجوية الإقليمية، مما ألقى بظلاله على جداول الرحلات والخطوط الجوية بالمنطقة.

وفي المقابل، بدأت شركات الطيران الخليجية الكبرى في الإمارات وقطر والبحرين، خلال الأسابيع الأخيرة، استعادة جزء كبير من طاقتها التشغيلية بعد فترة من إغلاق بعض المجالات الجوية وإلغاء عدد من الرحلات، ما ساهم في تسهيل تدفق الحجاج نحو المملكة.

وقال قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، خلال مؤتمر صحافي مساء الجمعة: "أود الإعلان عن قرب انتهاء فترة قدوم الحجاج من خارج المملكة، وبلغ حتى الآن مجموع الحجاج 1,518,153 حاجاً قدموا من خارج المملكة".

وأضاف أن توزيع الحجاج بحسب المنافذ جاء على النحو التالي: "1,457,514 عبر المنافذ الجوية، و45,141 عبر المنافذ البرية، و6,497 عبر المنافذ البحرية".

وأشار المسؤول السعودي إلى أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع تبقي يومين على انطلاق مناسك الحج، التي تبدأ الاثنين عشية الوقوف بعرفة الثلاثاء، وهو الركن الأعظم في الحج.

وبالمقارنة، بلغ عدد الحجاج في العام الماضي 1,673,320 حاجاً، بينهم 1,506,576 من خارج المملكة، ما يعني أن عدد القادمين من الخارج هذا العام تجاوز بالفعل الرقم المسجل في 2025، رغم الاضطرابات الإقليمية.

وتلعب شركات الطيران الخليجية الكبرى، وفي مقدمتها "طيران الإمارات" و"طيران الاتحاد" و"الخطوط الجوية القطرية" و"طيران الخليج"، دوراً في نقل الحجاج، خصوصاً القادمين من دول شرق آسيا التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الحجاج الدوليين.

وتسعى الرياض إلى النأي بموسم الحج عن تداعيات الصراعات الإقليمية، مع تركيز السلطات على ضمان أمن الحجاج وانسيابية تنقلاتهم خلال هذا الحدث الديني السنوي الضخم.

وتنطلق مناسك الحج هذا العام يوم الاثنين 25 مايو/أيار، الموافق للثامن من ذي الحجة، وتستمر على مدى ستة أيام حتى 30 مايو/أيار (13 ذي الحجة).

وتشمل الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، وطوافي الإفاضة والوداع.