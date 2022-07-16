أول مناظرة تلفزيونية لمرشحي خلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

التقى المرشحون الذين يتنافسون على خلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجها لوجه الجمعة خلال أول مناظرة تلفزيونية في وقت تزداد المنافسة بينهم شراسة.

ولا يزال هناك خمسة متنافسين في السباق الذي انطلق بعيد الإعلان الخميس الماضي عن استقالة جونسون التي أعقبت سلسلة من الاستقالات على خلفية سيل من الفضائح.

وتمكن كل من وزير الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت ووزير المال السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادنوش والنائب توم توغندهات من مناقشة رؤيتهم على القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة.

ورفض المرشحون الانغماس في الجدل أو التهجم الشخصي في ما بينهم، مؤكدين انتماءهم المشترك إلى عائلة المحافظين. لكنهم شعروا بالإحراج عندما سئلوا "هل بوريس جونسون صادق؟"، وردّت بادنوش قائلة وهي تضحك "أحياناً"، بينما أجاب توغندهات "كلا" وسط التصفيق، في حين أعطى المرشحون الثلاثة الآخرون إجابات غامضة.

وقال ريشي سوناك (42 عاماً) إنه "فخور" بالمشاركة في حكومة جونسون لكنه استقال الأسبوع الماضي لأنه اعتبر أن "هذا يكفي". وقد حلّ أوّلًا يوم الخميس في تصويت ثانٍ نظّمه نوّاب حزب المحافظين لتقليص عدد المرشّحين، متقدّمًا على موردنت وتراس.