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المملكة المتحدة

شاهد: جونسون يحلق على متن مقاتلة من طراز تايفون فوق قاعدة لينكولنشاير

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بقلم:  يورونيوز
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رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون   -   حقوق النشر  أ ب

صور رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون نفسه وهو يحلق في مقاتلة من طراز تايفون فوق قاعدة لينكولنشاير الأسبوع الماضي.

ونشرت داونينغ ستريت لقطات من المشهد المصور يوم الاثنين 18 يوليو/ تموز. وظهر جونسون وهو يرفع إبهامه للكاميرا بينما كانت تمر من جانبه طائرتين حربيتين واحدة منهما تحمل ألوان العلم البريطاني، خلال زيارة لسلاح الجو الملكي كونينغسبي في لينكولنشاير.

تغيب جونسون عن اجتماعين طارئين للجنة كوبرا لمناقشة موجة الحر التي تجتاح المملكة المتحدة ومن المتوقع أن يتغيب أيضا عن الاجتماع الثالث يوم الاثنين رغم دعوات حزب العمال المعارض "للحضور إلى العمل".

وانهارت الثقة في جونسون بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه خرق القواعد المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا مع إقامة سلسلة حفلات في مقر رئاسة الحكومة في فترة الإغلاق.

وبانتظار المرشح الأوفر حظا للوصول إلى رئاسة الوزراء، يبقى جونسون في داونينغ ستريت.

وأوضح جونسون الأسبوع الماضي، أن حكومته التي أعاد تشكيلها سريعا بعد عشرات الاستقالات في 48 ساعة، لن تعمل على تنفيذ سياسات جديدة أو القيام بتغييرات مهمة، تاركا أيضا القرارات المالية الكبيرة لرئيس الوزراء المقبل.