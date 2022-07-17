فوز العداء الإثيوبي تاميرات تولا بذهبية ماراتون بطولة العالم لألعاب القوى

فاز الإثيوبي تاميرات تولا بذهبية ماراتون الرجال في بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية بعد سيطرته التامة يوم الأحد، حيث انفرد بالصدارة لمسافة طويلة، ليسجل رقما قياسيا في البطولة بإنهاء المسافة في ساعتين وخمس دقائق و37 ثانية.

وقطع تولا مسافة السباق 42.195 كلم بزمن 2.05:36 ساعة، محققًا لقبه العالمي الأول بعد فضية نسخة 2017 في لندن، متقدمًا على مواطنه موسينيت جيريمو صاحب الفضية (2.06:45 ساعة) والبلجيكي بشير عبدي صاحب البرونزية (2.06:49 س).

وجاء خلف تولا بفارق دقيقة واحدة مواطنه الإثيوبي موسينيت جيريميو، الذي فاز بالفضية الثانية على التوالي، بينما جاء البلجيكي المولود في الصومال بشير عبدي ثالثا لينال البرونزية ويعادل ما فعله في أولمبياد طوكيو.

ومنح تولا البالغ من العمر 30 عاما وصاحب برونزية سباق 10 الاف م في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، اللقب العالمي الثاني لبلاده والأول منذ غيزاهيغني أبيرا في نسخة إدمونتون عام 2001.

وانتظر تولا الكيلومتر الـ34 للانسلال عن كوكبة من خمسة عدائين وابتعد بفارق سبع ثوان في الوهلة الأولى دون منافسة من مطارديه قبل أن يرفعه إلى أكثر من دقيقة، محققا رقما قياسيا جديدا لبطولة العالم.

وكان الرقم السابق 2.06:54 ساعة بحوزة الكيني أبيل كيروي في مونديال برلين عام 2009.