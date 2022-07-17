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المملكة المتحدة

توني بلير: حرب أوكرانيا تشهد على نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية.. ويحذر من الصين

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بقلم:  يورونيوز
توني بليز رئيس وزراء بريطانيا السابق خلال مراسم وسام الرباط في قلعة وندسور
توني بليز رئيس وزراء بريطانيا السابق خلال مراسم وسام الرباط في قلعة وندسور   -   حقوق النشر  Toby Melville/WPA Rota

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا في أوضح نقاط التغير في المشهد العالمي منذ قرون.

وأضاف بلير إن العالم في مرحلة تحول في التاريخ يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية أو انهيار الاتحاد السوفيتي لكن هذه المرة وبوضوح الغرب ليس في الكفة الراجحة.

ووفقا لنص خطاب ألقاه في منتدى لدعم التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا في ديتشلي بارك غرب لندن في محاضرة حملت عنوان "بعد أوكرانيا، ما الدروس الحالية للقيادة الغربية؟" قال بلير "نحن نشهد نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية".

وتابع قائلا "سيصبح العالم ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب... التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا".

وأشار إلى أن حرب أوكرانيا أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن الغرب لا يمكنه الاعتماد على الصين "لتتصرف بطريقة نعتبرها عقلانية".

وقال بلير "مكان الصين كقوة عظمى طبيعي ومبرر. إنها ليست الاتحاد السوفيتي" لكنه قال إن على الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكريا.

وأضاف "علينا أن نزيد من الإنفاق الدفاعي ونحافظ على التفوق العسكري" مشيرا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها "أن تكون لهم الغلبة (عسكريا) بما يكفي للتعامل مع أي احتمال أو نوع من الصراع في كل المناطق".

وشغل بلير منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1997 وحتى 2007.

المصادر الإضافية • رويترز