وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في جنوب أوكرانيا

وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في جنوب أوكرانيامحادثة
قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد إن روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها في جنوب أوكرانيا.
وكتبت الوزارة على تويتر في نشرة دورية إن التعزيزات تشمل حركة القوات والعتاد بين ماريوبول وزابوريجيا وفي خيرسون، بينما تزيد القوات الروسية في ميليتوبول الإجراءات الأمنية.
من جانبه أكد مسؤول عسكري أوكراني أن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في "جميع مناطق العمليات".
وانهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن في ضربات تقول كييف إنها أدت إلى مقتل العشرات في الأيام الأخيرة.
وقال فاديم سكيبيتسكي، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، يوم السبت "ليست ضربات صاروخية من الجو والبحر فحسب.. بل يمكننا أن نرى القصف على طول خط التماس بأكمله، على طول خط المواجهة بأكمله. هناك استخدام نشط للطيران التكتيكي وطائرات الهليكوبتر الهجومية".
آخر التطورات الغزو الروسي لأوكرانيا
روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت دوار الشمس
قالت الحكومة الروسية يوم الأحد إنها زادت حصة صادراتها من زيت وبذور دوار الشمس مشيرة إلى وجود امدادات محلية كافية.
وكانت روسيا قد حظرت تصدير بذور دوار الشمس منذ نهاية مارس آذار حتى نهاية أغسطس آب وفرضت حصة على تصدير زيت دوار الشمس لتجنب نقص المعروض في البلاد وتخفيف الضغوط على الأسعار محليا.
وقالت الحكومة يوم الأحد إن حصة تصدير زيت دوار الشمس زيدت بمقدار 400 ألف طن على الحد الأقصى السابق للتصدير البالغ 1.5 مليون طن في حين رفعت حصة تصدير بذور دوار الشمس بمقدار 150 ألف طن وكانت تبلغ من قبل 700 ألف طن.
وستظل القيود مفروضة حتى يوم 31 أغسطس آب.
وقالت الحكومة إن قرار تخفيف القيود على الصادرات جاء بسبب توافر الامدادات الكافية في السوق المحلية وأضافت أن المنتجين سيستفيدون من زيادة الصادرات
توني بلير: حرب أوكرانيا تظهر تراجع الهيمنة الغربية مع صعود الصين
قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا في أوضح نقاط التغير في المشهد العالمي منذ قرون.
وأضاف بلير إن العالم في مرحلة تحول في التاريخ يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية أو انهيار الاتحاد السوفيتي لكن هذه المرة وبوضوح الغرب ليس في الكفة الراجحة.
ووفقا لنص خطاب ألقاه في منتدى لدعم التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا في ديتشلي بارك غرب لندن في محاضرة حملت عنوان "بعد أوكرانيا، ما الدروس الحالية للقيادة الغربية؟" قال بلير "نحن نشهد نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية".
وتابع قائلا "سيصبح العالم ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب... التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا".
وأشار إلى أن حرب أوكرانيا أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن الغرب لا يمكنه الاعتماد على الصين "لتتصرف بطريقة نعتبرها عقلانية".
وقال بلير "مكان الصين كقوة عظمى طبيعي ومبرر. إنها ليست الاتحاد السوفيتي" لكنه قال إن على الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكريا.
وأضاف "علينا أن نزيد من الإنفاق الدفاعي ونحافظ على التفوق العسكري" مشيرا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها "أن تكون لهم الغلبة (عسكريا) بما يكفي للتعامل مع أي احتمال أو نوع من الصراع في كل المناطق".
وشغل بلير منصب رئيس وزراء بريطانيا في الفترة من 1997 وحتى 2007
بريطانيا: روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في جنوب أوكرانيا المحتل
قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأحد إن روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها في جنوب أوكرانيا.
وكتبت الوزارة على تويتر في نشرة دورية إن التعزيزات تشمل حركة القوات والعتاد بين ماريوبول وزابوريجيا وفي خيرسون، بينما تزيد القوات الروسية في ميليتوبول الإجراءات الأمنية.
أوكرانيا: روسيا تستعد للمرحلة التالية من الهجوم
قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في "جميع مناطق العمليات".
وانهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن في ضربات تقول كييف إنها أدت إلى مقتل العشرات في الأيام الأخيرة.
وقال فاديم سكيبيتسكي، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، يوم السبت "ليست ضربات صاروخية من الجو والبحر فحسب.. بل يمكننا أن نرى القصف على طول خط التماس بأكمله، على طول خط المواجهة بأكمله. هناك استخدام نشط للطيران التكتيكي وطائرات الهليكوبتر الهجومية".
وتابع "هناك بالفعل نشاط معين للعدو على طول خط المواجهة بأكمله ... من الواضح أن الاستعدادات جارية الآن للمرحلة التالية من الهجوم".
وقال الجيش الأوكراني إن روسيا تعيد على ما يبدو تجميع وحداتها لشن هجوم على مدينة سلافيانسك ذات الأهمية الرمزية التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك الشرقية.
وتقول أوكرانيا إن 40 شخصا على الأقل قتلوا في قصف روسي لمناطق حضرية في الأيام الثلاثة الماضية، مع اشتداد الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير شباط.
قال أوليه سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف إن صواريخ سقطت على بلدة تشوهيف شمال شرق خاركيف ليل الجمعة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما وإصابة ثلاثة آخرين.
وزيرة الخزانة الأميركية تقول إنها عقدت اجتماعات "مثمرة" بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين السبت إنها عقدت اجتماعات مثمرة بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي مع مجموعة من الدول على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين.
وقالت يلين إن اجتماعاتها على المستوى الثنائي ومشاركتها في الجلسات الأوسع لمجموعة العشرين في إندونيسيا ركزت على التكلفة البشرية والاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ودولا أخرى "نددت بشكل قاطع تماما بالأفعال (الروسية) المخزية".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن يلين التقت بمسؤولين ماليين من السعودية وأستراليا وجنوب أفريقيا وتركيا وسنغافورة. وقال مسؤول بوزارة الخزانة إنها تناولت العشاء أيضاً مع وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند.
وقالت يلين للصحافيين خارج مكان الاجتماع "فيما يتعلق بتكاليف الطاقة، عقدت اجتماعات ثنائية مثمرة مع أكثر من ستة من نظرائي حيث ناقشنا إيجابيات وضع سقف للسعر وكيف يمكن أن يساعدنا هذا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من عوائد آلة الحرب الخاصة به مع الحد كذلك من تكاليف الطاقة".
وأضافت أن تحديد سقف للسعر من "أقوى أدواتنا للتصدي لارتفاع الأسعار التي يواجهها الناس في أمريكا وحول العالم".
قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن أوكرانيا قد تلجأ إلى محاكمة أكبر المصارف الأميركية والأوروبية بسبب تجارتها بالغاز والنفط الروسيين "وهو أمر ساهم في تمويل جرائم الحرب الروسية".
وزارة الدفاع البريطانية تسجل تراجعاً في زخم الهجمات الروسية بعد السيطرة على ليسيتشانسك
قالت وزارة الدفاع البريطانية في ملخصها اليوم إن زخم التقدم الروسي في أوكرانيا تراجع في الأيام الأخيرة، بعد صدّ الجيش الأوكراني عدّة هجمات على عدة محاور.
وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات الروسية لا تزال "محدودة" من حيث الكمية والانتشار.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 16, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/CkouEyTZAD
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Z0M9tGmMN7
تقرير: أوكرانيا قد تلجأ إلى محاكمة أكبر البنوك الأوروبية
قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن أوكرانيا قد تلجأ إلى محاكمة أكبر المصارف الأوروبية بسبب تجارتها بالغاز والنفط الروسيين "وهو أمر ساهم في تمويل جرائم الحرب الروسية".
وأبلغت الحكومة الأوكرانية مدراء المصارف الأوروبية، ومن ضمنهم الرئيسان التنفيذيان لمصرف "جي بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون، ومصرف "إت إس بي إس"، نويل كوينتو، بأن يتوقفوا عن تمويل الشركات التي تتاجر بالنفط الروسي.
واتهم المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوليغ أوستنكو، الدائنين بارتكاب "جرائم حرب" وأبرق لهم خلال الأسبوع الفائت مطالباً إياهم بقطع العلاقات مع المجموعات التي تتاجر بالنفط الروسي أو التي تتقاسم جزءاً من الأعمال مع شركتي النفط والغاز الحكوميتين في روسيا، روسنفت وغازبروم.
وأرسلت نسخة من هذه الرسالة أيضاً إلى مصرف "سيتي غروب" و"كريدي أغريكول"، تتهم المصارف بإطالة أمد الحرب عبر إعطائها القروض للشركات التي تشحن النفط الروسي. وتحذر الرسالة من أن تلك المصارف ستمنع من المشاركة في عملية إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال أوستنكو إن وزارة العدل الأوكرانية ترغب في محاسبة تلك البنوك في المحكمة الجنائية الدولية ما إن تنتهي الحرب، وإن أجهزة الأمن والاستخبارات الأوكرانية تجمع معلومات عن المؤسسات المالية التي تدعم قطاع الطاقة الروسي.
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مصنع لإنتاج أجزاء لصواريخ توتشكا الباليستية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، في بيان، تدمير مصنع لإنتاج أجزاء من صواريخ توتشكا-يو الباليستية في مدينة دنيبرو الأوكرانية.
وأضافت الوزارة أنها أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية إضافة إلى مروحيتين.
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من دقة هذه الأقوال.
واستخدمت القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة صواريخ توتشكا التي تم تصنيعها في الحقبة السوفياتية، لقصف الجيش الروسي والميليشيات الرديفة له من مسافات بعيدة.
وبينما أعلنت روسيا مراراً أنها لا تستخدم هذا النوع من الأسلحة الموجود في مستودعاتها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن موسكو تستخدم هذه الصواريخ.
غازبروم تطلب رسمياً من مجموعة سينمز أن تعيد لها محرك لخط أنابيب نورد ستريم 1
قال عملاق الطاقة الروسي، غازبروم، السبت، إنه طلب من مجموعة سيمنز الألمانية إعادة توربين (محرك) إلى روسيا، تم تصليحه في كندا، للضمان إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر سيل نورد ستريم 1.
وكانت غازبروم بدأت الإثنين الماضي عملية صيانة سنوية مخطط لها سابقاً لخط الأنابيب، فيما تنتظر بلدان أوروبية، أبرزها ألمانيا التي تعتمد بشدة على الغاز الروسي، لرؤية إذا ما كانت كندا ستعيد القطعة اللازمة إلى روسيا.
وكانت موسكو خفضت الإمدادت بنسبة 60 بالمئة سابقاً، ملقية اللوم على نقص القطعة اللازمة.
وعلى الرغم من العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، وافقت كندا على إعادة المحرك، الأمر الذي أثار سخط كييف.
وتقول غازبروم حالياً أن لا وثيقة رسمية لديها تؤكد أن سيمنز ستعيد المحرك لها.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتبر سابقاً أن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح لابتزاز الغرب وإخضاعه.