وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في جنوب أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية في ملخصها اليوم إن زخم التقدم الروسي في أوكرانيا تراجع في الأيام الأخيرة، بعد صدّ الجيش الأوكراني عدّة هجمات على عدة محاور.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات الروسية لا تزال "محدودة" من حيث الكمية والانتشار.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2022



