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إسبانيا

مقتل أربعة وأصابة شخص في ناد ليلي في إسبانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
سيارة شرطة في مدينة برشلونة - أرشيف
سيارة شرطة في مدينة برشلونة - أرشيف   -   حقوق النشر  Emilio Morenatti/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

قتل أربعة أشخاص بأطلاق نار وأصيب أخر بطعنة سكين حسبما أفادت الشرطة الإسبانية الاثنين، وقع الحادث في ملهى ليلي جنوب إسبانيا.

وقالت الشرطة في بيان إن رجلا وامرأة إيرلنديين من بين المصابين وحالتهما خطيرة.

يُعتقد أن الشخص الذي طُعن هو من أطلق الرصاص، وهو رهن الاعتقال. وقالت الشرطة إنه في حالة خطيرة مع إصابات في صدره ورأسه.

ولم تذكر الشرطة سبب اندلاع العنف الذي وقع بعد منتصف ليل الأحد في ماربيا، وهي بلدة شهيرة لقضاء العطلات في كوستا ديل سول بإسبانيا. ولم تذكر الشرطة أسماء المتورطين.