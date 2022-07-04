شاهد: إطلاق نار خلال عرض بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي في ضواحي شيكاغو

قال مكتب مسؤول إنفاذ القانون في مقاطعة ليك إن إطلاق نار وقع في طريق أحد مواكب الاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاعو بالولايات المتحدة يوم الاثنين، وقالت قناة تلفزيونية محلية إن ما لا يقل عن شخصين قتلا.

وكتب مكتب المسؤل على تويتر "ابتعدوا عن المنطقة - اسمحوا لجهات إنفاذ القانون وطلائع رد الفعل بأداء عملهم". وقال تلفزيون (دبليو.جي.إن) نقلا عن مصادر لم يحددها في سلطة إنفاذ القانون، إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب العديد من الأشخاص.

وأفاد تقرير القناة نقلا عن أحد المصادر بأن المشتبه به في الواقعة لا يزال طليقا.

وذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز أن العرض توقف فجأة عندما أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي عشر دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفاد تلفزيون (سي.بي.إس 2) في شيكاجو نقلا عن منتجة كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص.

وقالت إليسا كوفمان المنتجة الرقمية لشبكة (سي.بي.إس 2) "كان الجميع يركضون ويختبئون ويصرخون".