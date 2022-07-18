بعد قرابة 20 عاما من انفصالهما... بن أفليك وجينيفر لوبيز يتزوجان في لاس فيغاس

تزوّج النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك في ولاية نيفادا الأمريكية، بعد 18 عاما من انتهاء علاقتهما الأولى التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في ذلك الوقت، بحسب سجلات محكمة نشرت السبت. وأفادت وثيقة زواج من مقاطعة كلارك التي تضم مدينة لاس فيغاس أن بنيامين غيزا أفليك تزوّج جينيفر لوبيز.

وبحسب الوثيقة، اختارت المغنية والممثلة البالغة 52 عاما أن تأخذ اسم عائلة زوجها لتصبح جينيفر أفليك. وكانت لوبيز وهي أيضا سيدة أعمال ولديها مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها، أعلنت في نيسان/أبريل خطوبتها من الممثل في فيديو قصير.

والتقت جينيفر لوبيز وبن أفليك عام 2002 خلال تصوير فيلم "جيلي"، وقد تابع مصورو الباباراتزي علاقة هذا الثنائي الشهير في هوليوود. وأرجئ زواجهما الذي كان مقررا في 2003 قبل إعلان انفصالهما العام 2004.

وتحدّثت لوبيز عن علاقتها المتجددة مع أفليك في مقابلة مع مجلة "بيبول" في شباط/فبراير قائلة "إنها قصة حب جميلة حصلت على فرصة ثانية". وأصبح النجمان "لا ينفصلان" منذ عودتهما إلى بعضهما البعض واشتريا منزلا في بيفرلي هيلز كما أفاد موقع "تي إم زي" المتخصص.

تزوجت جينيفر لوبيز ثلاث مرات، وكان المغني مارك أنتوني من بين أزواجها وأنجبت منه توأمين هما ماكس وإيميه. أما أفليك فقد كان متزوجا الممثلة جينيفر غارنر التي أنجب منها فايوليت وسيرافينا وسامويل.

وأصبح لوبيز وأفليك أكثر المشاهير الذين تداولت وسائل الإعلام أخبارهما في أوائل الألفية الثالثة بسياراتهما الفاخرة وخاتم خطوبة كبير من الألماس الوردي عيار 6.1 قيراط قدمه أفليك للوبيز. ولكنهما ألغيا حفل زفافهما فجأة في عام 2003 وانفصلا بعد بضعة أشهر.