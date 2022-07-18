English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
باكستان

هلاك 18 امرأة في غرق قارب خلال حفل زفاف في باكستان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
euronews_icons_loading
يستعد رجال الشرطة والقرويون المحليون للبحث عن الضحايا الذين غرقوا في نهر إندوس بعد انقلاب قارب مكتظ في حفل زفاف في ضواحي مدينة صادق آباد، باكستان، 18 يوليو 2022.
يستعد رجال الشرطة والقرويون المحليون للبحث عن الضحايا الذين غرقوا في نهر إندوس بعد انقلاب قارب مكتظ في حفل زفاف في ضواحي مدينة صادق آباد، باكستان، 18 يوليو 2022.   -   حقوق النشر  AFP

قالت السلطات المحلية والشرطة إن 18 امرأة على الأقل غرقن وفُقد العشرات في باكستان بعد غرق قارب يقلّ 100 من أفراد الأسرة الإثنين.

وقالت المصادر إن القارب كان يعبر نهر إندوس في موكب زفاف بين قريتي ماشكا وخرور في ناحية صادق آباد في إقليم البنجاب الباكستاني.

وقال المتحدث باسم إدارة صادق آباد رنا كاشف محمود إنه تأكد وفاة 18 امرأة وأن 25 إلى 30 شخصاً "أنقذهم السكان الذين يعيشون على ضفاف النهر أو تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ بالسباحة".

وأضاف أن رجال الإنقاذ موجودون في مكان الحادث.

وبحسب الشرطي محمد حماد "يبدو أن معظم الغرقى من النساء" لأن "معظم الرجال كانوا يسبحون".

وقال "عدد القتلى قد يرتفع".

غالباً ما يستخدم سكان الريف في باكستان القوارب للتجول ويفضلون الرحلات البرية الأكثر تكلفة على الطرق السيئة التي غالبًا ما تكون بعيدة عن منازلهم.

viber

لكن لا يتم تشجيع النساء في باكستان على تعلم السباحة، لأن سلوكهن في الأماكن العامة لا يزال يخضع إلى حد كبير للقواعد المحافظة.