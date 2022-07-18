هلاك 18 امرأة في غرق قارب خلال حفل زفاف في باكستان

قالت السلطات المحلية والشرطة إن 18 امرأة على الأقل غرقن وفُقد العشرات في باكستان بعد غرق قارب يقلّ 100 من أفراد الأسرة الإثنين.

وقالت المصادر إن القارب كان يعبر نهر إندوس في موكب زفاف بين قريتي ماشكا وخرور في ناحية صادق آباد في إقليم البنجاب الباكستاني.

وقال المتحدث باسم إدارة صادق آباد رنا كاشف محمود إنه تأكد وفاة 18 امرأة وأن 25 إلى 30 شخصاً "أنقذهم السكان الذين يعيشون على ضفاف النهر أو تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ بالسباحة".

وأضاف أن رجال الإنقاذ موجودون في مكان الحادث.

وبحسب الشرطي محمد حماد "يبدو أن معظم الغرقى من النساء" لأن "معظم الرجال كانوا يسبحون".

وقال "عدد القتلى قد يرتفع".

غالباً ما يستخدم سكان الريف في باكستان القوارب للتجول ويفضلون الرحلات البرية الأكثر تكلفة على الطرق السيئة التي غالبًا ما تكون بعيدة عن منازلهم.

لكن لا يتم تشجيع النساء في باكستان على تعلم السباحة، لأن سلوكهن في الأماكن العامة لا يزال يخضع إلى حد كبير للقواعد المحافظة.