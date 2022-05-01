رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث إمكانية دعم وديعة المملكة في البنك المركزي

قال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الأحد إن السعودية وباكستان ستناقشان إمكانية دعم وديعة المملكة البالغة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني من خلال تمديد أجلها "أو من خلال خيارات أخرى".

وأودعت السعودية في العام الماضي ثلاثة مليارات دولار في بنك باكستان المركزي للمساعدة في دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي. وتحتاج باكستان بشدة إلى تمويل خارجي مع العجز الضخم في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يصل إلى 10.8 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن باكستان رحبت أيضاً بقرار السعودية تمديد اتفاقية لتمويل صادرات منتجات النفط الخام ومشتقاته.

وصدر هذا البيان بعد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للسعودية حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.