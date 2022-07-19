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إسبانيا

المحكمة العليا الإسبانية: النساء قصيرات القامة من حقهن أن يصبحن شرطيات أيضاً

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صور لشرطية إسبانية (أرشيف)
صور لشرطية إسبانية (أرشيف)   -   حقوق النشر  Manu Fernandez/AP

قضت أعلى محكمة في إسبانيا يوم الإثنين بإلغاء اشتراط حد أدنى للطول بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن في الانضمام لقوات الشرطة، قائلة إن هذا الشرط يتضمن تمييزاً.

وستتمكن بذلك النساء الأقصر قامة من الالتحاق بالشرطة.

وألغت المحكمة شرط الحد الأدنى لطول القامة البالغ 1.60 متر في حكم في قضية رفعتها امرأة شابة مُنعت من إجراء اختبارات الالتحاق بالشرطة في 2017 لأنها كانت أقصر بأربعة سنتيمترات من الحد الأدنى المطلوب.

وقالت المحكمة إن هذا الشرط "يشكل تمييزاً غير مباشر ضد النساء مقارنة بالرجال الذين يمكن أن يستوفوا بسهولة شرط الحد الأدنى المطلوب لطول القامة (1.65 متر)، لأن النسبة المئوية للنساء (في إسبانيا) تحت هذا الحد الأدنى (25 بالمئة) أعلى بكثير من النسبة المئوية للرجال (ثلاثة بالمئة)".

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وأمرت المحكمة الشرطة بتوظيف المرأة ومنحها نفس الأقدمية في الأجر مثل النساء اللاتي تم قبولهن في عام 2017، بشرط اجتيازها الاختبارات.