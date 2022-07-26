فيديو: مسيرة للنساء ذوات البشرة الملونة في ساو باولو للمطالبة بالتغيير

تظاهرت مئات النساء في ساو باولو يوم الإثنين، للمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي للنساء المهمشات ذوات البشرة الملونة.

وحملت الكثيرات لافتات وشعارات تدعو الناخبين وخاصة النساء، للتصويت للرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات المقبلة والإطاحة بالرئيس جاير بولسونارو، الذي يقلن إنه لم يفعل الكثير لمساعدة النساء خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات.

ورقصت المتظاهرات وغنين وهتفتن "يا بولسونارو ارحل".

وقام الرئيس مؤخرًا من خلال زيادة برنامج المساعدة الاجتماعية، بتقديم الغذاء والأموال للأشخاص ذوي الدخل المنخفض مثل أولئك اللواتي يتظاهرن.

لكن الكثيرات يعتبرن أن هذه البادرة قد جاءت بعد فوات الأوان لتغيير رأيهم بشأن التصويت.

إيديان ماريا أم عازبة لأربعة أطفال، وهي عاملة نظافة ومن مؤسسي حركة "الجذور السوداء من أجل الحرية"، تشكك هي وزميلاتها في المسيرة في بولسونارو ويتساءلن "لماذا استغرقت حكومته أربع سنوات في مد يد العون للنساء ذوات البشرة الملونة، اللائي يعشن حياة مهمشة في البرازيل؟".

تقول ماريا: "هذه المسيرة اليوم لها موضوع أساسي: (لن نموت) من الجوع ولا من الرصاص أو كوفيد، نريد أن نعيش. تريد النساء السود أن يعشن، ويربين أطفالهن ويكافحن من أجل الحق في مستقبل أفضل".

وتقول ديبورا مارسال البالغة 40 عاما: "نحن بحاجة إلى القيام بذلك لأن النساء السود في البرازيل في أسفل الهرم. نحن نحافظ على هذا البلد، لكننا لا نأخذ أي شيء في المقابل. نحن على هامش كل شيء، التعليم، الصحة العامة، الخدمات العامة".