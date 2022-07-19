أمريكا: الدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي ستواجه عواقب وخيمة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستجعل الدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي أو تخرقه تواجه عواقب وخيمة.

وأضافت "روسيا تستخدم التكامل الاقتصادي سلاحا"، ودعت جميع الدول المسؤولة إلى الاتحاد في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وعبرت عن شعورها بالارتياح من المحادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي أثناء زيارتها لسول، المحطة الأخيرة في زيارتها التي استمرت 11 يوما إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي.