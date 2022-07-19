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كوريا

أمريكا: الدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي ستواجه عواقب وخيمة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين كوريا الجنوبية - 19/07/2022
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين كوريا الجنوبية - 19/07/2022   -   حقوق النشر  Lee Jin-man/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستجعل الدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي أو تخرقه تواجه عواقب وخيمة.

وأضافت "روسيا تستخدم التكامل الاقتصادي سلاحا"، ودعت جميع الدول المسؤولة إلى الاتحاد في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وعبرت عن شعورها بالارتياح من المحادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي أثناء زيارتها لسول، المحطة الأخيرة في زيارتها التي استمرت 11 يوما إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي.