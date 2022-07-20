شاهد: حرائق الغابات تستعر قرب أثينا وتضرر منازل وإخلاء مستشفى

اندلع حريق غابات أججته رياح عاتية في منطقة بينتيلي الجبلية بالقرب من أثينا صباح الأربعاء، مما أدى إلى احتراق منازل ودفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء تسع مناطق على الأقل ومستشفى.

أجلت السلطات مئات الأشخاص في ساعة مبكرة الأربعاء فيما نُشر عناصر الإطفاء ومروحيات لمكافحة حريق غابات يجتاح لليوم الثاني إحدى الضواحي الجبلية شمال أثينا.

وغطت سحب كثيفة من الدخان السماء فوق جبل بينتيلي حيث اندلع الحريق في حوالي الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، على بعد نحو 27 كيلومترا شمال وسط أثينا. وقالت فرقة الإطفاء إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وانتشر نحو 485 من رجال الإطفاء و120 عربة إطفاء لمحاولة إخماد النيران التي كانت مشتعلة على عدة جبهات. وألقت أكثر من سبع طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى المياه على ألسنة اللهب، لكنها أوقفت عملياتها ليلا لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال المتحدثة باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس في بيان تلفزيوني "كانت ليلة صعبة"، مضيفة أن سرعة الرياح تجاوزت 80 كيلومترا في الساعة. وأضاف "بسبب شدة الرياح وسرعتها، تغير اتجاه النيران باستمرار طوال الليل، مما جعل مكافحتها في منتصف الليل أكثر صعوبة".

أعلنت السلطات المحلية أن النيران أحرقت بعض المنازل في منطقة باليني، فيما لم تؤكد فرقة الاطفاء هذه المعلومات. وأمرت السلطات بإخلاء تسع مناطق، بما في ذلك باليني وجيراكاس.

كما تم اخلاء مستشفى ومرصد أثينا الوطني كإجراء احترازي. وتوقفت حركة المرور على الطرق المؤدية إلى بينتيلي وساعدت الشرطة 600 ساكن على الأقل في إيجاد طريقهم للخروج من المناطق التي تجتاحها الحرائق.

من المتوقع أن تستمر الرياح القوية حتى مساء الأربعاء.