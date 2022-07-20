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النيران تشتعل في غابات متاخمة للعاصمة اليونانية أثينا
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بدون تعليق: حريق كبير قرب أثينا والسلطات تجلي مئات السكان من منازلهم

أجلت السلطات اليونانية المئات من السكان عن منازلهم في وقت متأخر يوم الثلاثاء، بعدما هدد حريق غابات الضواحي الجبلية الواقعة شمال شرق العاصمة أثينا. وكافح رجال الإطفاء خلال الليل الحريق في محاولة لإخماد النيران التي اشتدت بفعل الرياح القوية.

وقال مسؤولون إن 15 طائرة وتسع طائرات هليكوبتر شاركت في جهود مكافحة الحرائق على منحدرات جبل بينتيلي، على بعد 25 كيلومترا شمال شرق أثينا قبل أن تتوقف عند حلول الليل.

قام ضباط الشرطة ورجال الإطفاء بنقل السكان المسنين إلى مواقع آمنة مع اقتراب ألسنة اللهب. وقال مسؤولون محليون إن بعض المنازل تعرضت للحرق أو لأضرار، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

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