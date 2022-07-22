مقتل 3 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي استهدف محيط دمشق

قتل ثلاثة عسكريين سوريين وأصيب سبعة آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية طالت فجر الجمعة أهدافاً في محيط العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباءالسورية الرسمية (سانا).

وقال مصدر عسكري "في تمام الساعة ١٢:٣٢ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من جهة الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضا عن خسائر مادية.