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سوريا

مقتل 3 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي استهدف محيط دمشق

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بقلم:  يورونيوز  مع وكالات
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أرشيف - صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية في 2 يوليو 2022 لآثار غارة جوية إسرائيلية على مدينة طرطوس الساحلية غربي البلاد
أرشيف - صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية في 2 يوليو 2022 لآثار غارة جوية إسرائيلية على مدينة طرطوس الساحلية غربي البلاد   -   حقوق النشر  AFP PHOTO / HO / SANA

قتل ثلاثة عسكريين سوريين وأصيب سبعة آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية طالت فجر الجمعة أهدافاً في محيط العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباءالسورية الرسمية (سانا).

وقال مصدر عسكري "في تمام الساعة ١٢:٣٢ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من جهة الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضا عن خسائر مادية.