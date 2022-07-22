شاهد: مسؤول هندي يصاب بالتسمم بعد شرب الماء من "النهر المقدس" ليثبت طهارته

أصيب رئيس وزراء ولاية البنجاب بهاجوانت مان بتسمم نقل على إثره إلى المستشفى، وذلك بعد أيام من شربه كأساً من الماء من نهر كالي بين المقدس لدى طائفة الهنود السيخ، وفقا لتقارير إخبارية محلية.

كان مان يحاول إثبات أن النهر نظيف بمناسبة مرور الذكرى الثانية والعشرين على مشروع تنظيف النهر، الذي تلكأ وبدا عام 2000. ولكن مع ذلك أصيب مان بالتسمم.

لنهر كالي بين أهمية كبيرة لاتباع الديانة السيخية، لأنهم يعتقدون أن معلمهم الأول "Nanak Dev" قد حصل على التنوير هناك، وتقول رواياتهم أنه كان يسبح في النهر واختفى في المياه قبل ان يخرج بعد ثلاثة أيام.

يبلغ طول النهر 165 كم ويوجد على ضفافه 80 قرية ومدن صغيرة وكبيرة، ترمى فيها مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية مما يجعل مياهه سوداء، لذلك سمي Kali Bein (النهر الأسود).