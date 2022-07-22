مغني الراب الإيطالي من أصل تونسي "غالي" يطلق حملة تبرعات لإنقاذ المهاجرين

أطلق مغني الراب الإيطالي من أصل تونسي، المعروف باسم "غالي"، حملة لجمع التبرعات لسفينة "ماري يونيو" الإنسانية التي تديرها شركة "ميديتيرانيا" لإنقاذ البشر.

سفينة "ماري يونيو" هي الوحيدة التي تشارك في عمليات إقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط وترفع العلم الإيطالي.

بدأت المبادرة بتبرع الموسيقي بقارب إنقاذ إلى المنظمة، مما سيمكن "ماري يونيو" من تجديد شهادتها حتى تواصل مهام الإنقاذ في الأشهر المقبلة.

طالما اهتم "غالي" بقضايا الهجرة والمهاجرين، والحملة التي أطلقها تأتي بعد زيادة عدد المهاجرين من سواحل شمال أفريقيا نحو أوربا في الأسابيع الأخيرة، بينما سجلت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والمغرب.

وضع مغني الراب على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل وطريقة التبرع. سيتم تشغيل قارب الإنقاذ الأول الذي سيتم شراؤه بحلول شهر آب/ أغسطس، وسيطلق عليه اسم "Bqynq" وتعني "الروح" وهو أيضاً اسم أغنية في البومه الجديد.

وقال مغني الراب "يسعدني أن أكون قادراً على القيام بشيء ملموس لقضية اعتقد إنها ضرورية لمستقبلنا. إنقاذ البشر هو مسألة حضارية وأنا أطلب منكم، إذا استطعتم المشاركة في هذه التبرعات".

وقالت فانيسا غيدي، رئيسة شركة ميديتيرانيا: "أود أن أشكر غالي وجميع العاملين معه. لقد استمعنا دائما إلى موسيقاه وكلماته، والتي غالبا ما تكون قريبة جداً من معركتنا من أجل الحقوق الأساسية لمن يخاطرون بحياتهم في البحر، وغالباً ما يفرون من المعاملة اللاإنسانية ويبحثون عن مستقبل أفضل. ومع ذلك، بدءاً من اليوم، أصبح غالي عضو كامل العضوية في طاقمنا في رحلة في البحر ستكون طويلة وقادرة على مساعدة العديد من الأشخاص هناك".