مسؤول طبي في البيت الأبيض يقول إن بايدن المصاب بكوفيد "أحسن" وتناول إفطاره وغداءه كاملين

قال أشيش جها منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحسن الجمعة، مضيفاً أن الولايات المتحدة وصلت الآن إلى مرحلة يمكنها خلالها منع وفيات كوفيد-19 كلها تقريبا في أنحاء البلاد.

وقال جها "الرئيس يتحسن. نام جيداً الليلة الماضية. تناول إفطاره وغداءه كاملين".

وأثبتت الفحوص يوم الخميس أن بايدن، الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بكوفيد-19.

وقال جها للصحفيين إن الإدارة الطبية في البيت الأبيض حددت 17 من أقرب مخالطي بايدن، من بينهم مسؤولون كبار، وأبلغتهم بضرورة إجراء الفحوص اللازمة.

وسابقاً اليوم أظهر تقرير كتبه طبيب بايدن، ونشره البيت الأبيض، أن الرئيس يتحمل العلاج جيداً وأن الأعراض التي يشعر بها تحسنت. وذكر التقرير أيضاً أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال "طبيعية بالكامل".