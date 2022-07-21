إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدوى كوفيد 19 والأعراض خفيفة للغاية بحسب البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض في بيان الخميس أن الفحص الطبي أظهر إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كوفيد19 وأن الأعراض التي ظهرت عليه جد خفيفة.

وأضاف المصدر أن الرئيس المشارف على العقد الثامن من العمر بدأ بأخذ عقار "باكسلوفيد" المضاد للعدوى والمصنّع من قبل شركة فايزر العملاقة وأنه يبقى رهن العزل الصحي حتى تظهر الفحوصات سلبية الإصابة لكنه سيبقى يمارس مسؤولياته خلال مدة الحجر هذه.

وكان الرئيس بايدن قد أخذ اللقاح المضاد لكورونا ومعه جرعتان إضافيتان لتعزيز المناعة.