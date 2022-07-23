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إيران

زلزالان قويان يضربان جنوب إيران وفرق الإنقاذ تجوب المنطقة

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بقلم:  يورونيوز
من زلزال سابق في إيران
من زلزال سابق في إيران   -   حقوق النشر  AP

 قال مسؤول إن زلزالين قويين ضربا يوم السبت إقليم هرمزجان في جنوب إيران، مما دفع السلطات إلى نشر فرق بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال مختار صلاحشور رئيس فرع الهلال الأحمر بالإقليم للتلفزيون الإيراني الرسمي "لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جسيمة، لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة".

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الزلزالين كانا بقوة 5.7 و 5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين بلغت 5.5 درجة.

في أوائل يوليو تموز الجاري، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 49 آخرون في زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة بالقرب من مركز زلزال يوم السبت.

المصادر الإضافية • وكالات