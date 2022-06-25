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إيران

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز مياه الخليج جنوبي إيران

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيف لقرية سيساخت قرب منطقو ياسوج جنوب غرب إيران. شباط 2021
صورة أرشيف لقرية سيساخت قرب منطقو ياسوج جنوب غرب إيران. شباط 2021   -   حقوق النشر  ISNA NEWS AGENCY / AFP

قال التلفزيون الايراني إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز مياه الخليج جنوبي إيران في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار.

وأضاف أن الزلزال وقع بين ميناء شاراك وجزيرة كيش على عمق 22 كيلومترا.

وقال مسؤولون للتلفزيون الحكومي إن المنطقة نفسها شهدت نحو 100 زلزال وتوابع خلال الأيام العشرة الماضية.

وتتقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسية في إيران التي شهدت عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.

المصادر الإضافية • رويترز