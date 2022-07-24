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الصين

الصين تطلق الوحدة المعملية ونتيان إلى محطتها الفضائية الدائمة

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بقلم:  يورونيوز
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الصاروخ الصيني لونج مارش 5بي ينطلق من مركز ونتشانغ الفضائي بجزيرة هاينان الجنوبية يوم الأحد
الصاروخ الصيني لونج مارش 5بي ينطلق من مركز ونتشانغ الفضائي بجزيرة هاينان الجنوبية يوم الأحد   -   حقوق النشر  VIA REUTERS

أطلقت الصين يوم الأحد الوحدة المعملية الثانية من ثلاث وحدات إلى محطتها الفضائية الدائمة في واحدة من المهام الأخيرة اللازمة لاستكمال الموقع المداري بحلول نهاية العام.

وأظهر بث مباشر للتلفزيون الرسمي الوحدة المعملية ونتيان التي تزن 23 طنا عن متن لونج مارش 5بي، أقوى صاروخ صيني، في الساعة 0622 بتوقيت جرينتش من مركز ونتشانغ الفضائي بجزيرة هاينان الجنوبية.

وهلل الطاقم الفضائي الذي يراقب الإطلاق من غرفة تحكم وصفقوا عندما انفصلت ونتيان عن الصاروخ بعد نحو عشر دقائق من إطلاقه.

وذكر التلفزيون إن الإطلاق "تم بنجاح".

وبدأت الصين بناء المحطة الفضائية في أبريل نيسان 2021 بإطلاق الوحدة تيانخه، وهي مقر الإقامة الرئيسي، في الرحلة الأولى من 11 رحلة مأهولة وغير مأهولة من المقرر القيام بها.

وستلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 مترا وقطرها 4,2 أمتار في تيانهي، بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء والموجودة في المدار منذ نيسان/أبريل 2021.

المصادر الإضافية • وكالات