محكمة مصرية تطالب ببث إعدام قاتل نيرة أشرف على الهواء مباشرة

طالبت محكمة جنايات المنصورة، الأحد، بإجراء تعديل قانوني يسمح بنشر وإذاعة عملية تنفيذ حكم الإعدام، ولو جزئياً، على الهواء مباشرة بعد إصدارها في وقت سابق حكم بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وقد شهدت هذه المحاكمة تغطية إعلامية واسعة حيث أدين الشاب، البالغ من العمر 22 عاماً، بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار" للطالبة التي قام بطعنها بسكين ثم ذبحها في وضح النهار أمام جامعتها بدلتا النيل، شمال القاهرة، بسبب رفضها الزواج منه.

وتنص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية في مصر على أن "تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاص في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن، أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن".

وأوضحت المحكمة أن قرارها صادر "لما كان قد شاع في المجتمع -مؤخراً- ذبح الضحايا بغَير ‏ذَنب جهاراً نهاراً والمهووسون بالمِيديا يبثون الجُـرمَ على المَلأ فيرتاع ‏الآمنون خوفاً وهلعاً، وما يلبث المجتمع أن يُفجع بمثلِ ذاتِ الجُـرم من ‏جديد، فمن هذا المنطلق، ألَمْ يأنِ للمشرع أنْ يَجعل تنفيذ العقاب بالحق ‏مَشهوداً، مثلما الدم المَسفوحُ بغير الحَقِ صَار مَشهودًا"، وفق ما أفادت صحيفة الأهرام الحكومية.

وأضافت المحكمة: "فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها".

هزت هذه الحادثة المرعة الشارع المصري في يونيو / حزيران الماضي بعد تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور موت نيرة أشرف.