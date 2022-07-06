واقعة "فتاة المنصورة" .. الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف في مصر

ذكر مسؤول قضائي، أن محكمة مصرية قضت الأربعاء بالاعدام بحق شاب أدين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به. وقال المسؤول في حديث لوكالة فرانس برس: "قضت محكمة جنايات المنصورة بإجماع الأراء وبعد موافقة مفتي الجمهورية، بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف".

وكانت المحكمة أحالت الأسبوع الماضي أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه. ولا يزال للمتهم فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وأوردت بعض وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء، أنباء عن تولي المحامي المصري الشهير فريد الديب الذي تولى الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته، الدفاع عن المتهم.

ونقل موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية الثلاثاء عن الديب قوله: "أنتظر حكم المحكمة غدا (الأربعاء)، وبعدها سأتخذ قراري، سواء بالدفاع عن المتهم امام محكمة النقض أم لا".

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم على محكمة الجنايات بتهمة "قتل الطالبة المجني عليها نيرة (اشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها" أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية. وأقر الجاني "بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، بحسب بيان النائب العام.

وأثارت القضية جدلا وغضبا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشار القضية وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى ايمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الاعدام على المتهمين في البلدين.

هذا هو حكم العدل

وعلق الناشط عبداللطيف أحمد الصعيدي على حكم المحكمة بالقول: "الجنايات تقضي بإعدام قاتل الطالبه نيرا أشرف.. وهذا هو حكم العدل".

وكتب الناشط خالد محيي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على تويتر : "الحكم بإعدام محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف "فتاة المنصورة" غدرًا أمام أبواب جامعة المنصورة، شنقًا بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه...".

ونقل سرمد القيسي مشهد مصور للحظة النطق بالحكم، مرفقا إياه بالتعليق التالي : "لحظة نطق حكم الإعدام بحق قاتل الطالبة المصرية بجامعة المنصورة نيرة أشرف .. 8 أيام كانت كفيلة بإكمال التحقيق وإصدار الحكم.. نسخة منه إلى "القضاء العراقي".

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو محيطهن في الأماكن العامة.