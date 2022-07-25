رئيس لجنة تحقيق روسية يوجه اتهامات إلى 92 عسكرياً أوكرانياً بارتكاب جرائم حرب

قال رئيس لجنة التحقيق الروسية إن موسكو وجهت اتهامات إلى 92 من العسكريين الأوكرانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واقترحت تشكيل محكمة دولية تدعمها دول من بينها بوليفيا وإيران وسوريا.

ونقلت صحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية يوم الإثنين عن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين اتهامه "أكثر من 220 شخصا من بينهم ممثلي القيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى قادة وحدات عسكرية قصفت السكان المدنيين".

وقال إن هؤلاء الأوكرانيين تورطوا في ارتكاب "جرائم ضد سلام وأمن البشرية لا تسقط بالتقادم".

وقال باستريكين، الذي تحقق لجنته في الجرائم الكبرى، إنه تم توجيه اتهامات لاثنين وتسعين من القادة ومرؤوسيهم وإنه تم إعلان أن 96 شخصاً، بينهم 51 من قادة القوات المسلحة، مطلوبون للعدالة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من اتهامات اللجنة. ولم يتسن الاتصال بالسلطات الأوكرانية للتعليق.

واتفقت الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر على تنسيق إجراء تحقيقات في جرائم الحرب المشتبه بها في أوكرانيا.

ومنذ أن بدأت القوات الروسية ما تصفه بعملية عسكرية خاصة في فبراير-شباط قامت بقصف مدن أوكرانية وحولتها إلى أنقاض وخلفت وراءها جثثاً في شوارع البلدات والقرى التي احتلتها.

وتقول أوكرانيا إن عشرات الآلاف من المدنيين لقوا حتفهم. وتنفي موسكو مسؤوليتها.

ووردت أيضاً بعض التقارير عن إساءة معاملة الأوكرانيين للسجناء الروس لكن معظم الاتهامات التي وثقتها هيئات مثل الأمم المتحدة تتعلق بفظائع يُتهم بارتكبها الغزاة الروس ووكلاؤهم.