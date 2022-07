بعد نفي سابق.. روسيا تؤكد استهداف ميناء أوديسا لتصدير الحبوب بقصف صاروخي عالي الدقة

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الروسي على ميناء أوديسا اليوم مضيفاً أنه يقوض الجهود المبذولة لتقديم الطعام للجياع ومصداقية التزامات روسيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس للسماح بالصادرات الأوكرانية.

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports.