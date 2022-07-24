بعد نفي سابق.. روسيا تؤكد استهداف ميناء أوديسا لتصدير الحبوب بقصف صاروخي عالي الدقة

بعد نفي سابق.. روسيا تؤكد استهداف ميناء أوديسا لتصدير الحبوب بقصف صاروخي عالي الدقةمحادثة
واصلت أوكرانيا جهودها يوم الأحد لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود بعد هجوم صاروخي أثار شكوكا بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.
وندد الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات على أوديسا ووصفها بأنها "همجية" صارخة تثبت أنه لا يمكن الثقة في موسكو لتنفيذ اتفاق الجمعة الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.
ولكن وزيرا في الحكومة قال إن الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية ونقلت قناة سوسبيلن التلفزيونية الأوكرانية الرسمية عن الجيش الأوكراني قوله إن الصواريخ لم تلحق أضرارا كبيرة بالميناء.
وعلى الرغم من أن ساحة القتال الرئيسية هي منطقة دونباس الشرقية، قال زيلينسكي في شريط مصور بُث في ساعة متأخرة من مساء السبت إن القوات الأوكرانية تدخل "خطوة بخطوة" منطقة خيرسون المحتلة بشرق البحر الأسود.
وأفاد الجيش الأوكراني يوم الأحد بوقوع قصف روسي في مواقع عديدة في الشمال والجنوب والشرق، وأشار مجددا إلى أن العمليات الروسية تمهد الطريق لهجوم في باخموت ودونباس.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا مع دخوله شهره السادس
أوكرانيا: قصف أوديسا يظهر أنه لن يكون سهلا تصدير الحبوب عبر الموانئ
قال مستشار اقتصادي للرئيس الأوكراني يوم الأحد إن أوكرانيا يمكنها تصدير 60 مليون طن من الحبوب فيما بين ثمانية وتسعة أشهر إذا لم تكن الموانئ فيها محاصرة لكن الضربة الروسية لميناء أوديسا تظهر أن الأمر لن يكون بهذه السهولة بالتأكيد.
وقال المستشار أوليه أوستينكو إن أوكرانيا يمكنها أن تحقق إيرادات تبلغ عشرة مليارات دولار من بيع 20 مليون طن من الحبوب مخزنة بالصوامع و40 مليون طن من محصولها الجديد. وأضاف أن إجمالي المحصول 60 مليون طن منها 20 مليون طن للاستهلاك المحلي.
وتابع "لو لم تكن الموانئ محاصرة وقلنا إننا نحتاج لنقل 60 مليون طن من الحبوب... لنقلنا 60 مليون طن من الحبوب خلال ما بين ثمانية وتسعة أشهر".
وأضاف "لكن بالطريقة التي فتحت بها الموانئ الآن وما تقوم به روسيا في البحر الأسود، تظهر ضربة الأمس أن الأمور لن تسير بهذا الشكل بالتأكيد".
وقصفت صواريخ روسية ميناء أوديسا بعد يوم واحد من توقيع روسيا وأوكرانيا، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، اتفاقا على إعادة فتح موانئ البحر الأسود واستئناف صادرات الحبوب. وتقول موسكو إنها قصفت بنية تحتية عسكرية.
وكان من المتوقع أن يخفف الاتفاق من أزمة نقص الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب.
وأضاف المستشار أن أوكرانيا تحتاج لما بين 20 و24 شهرا لتصدير هذه الكمية إذا لم تعمل الموانئ فيها بالشكل المناسب.
روسيا تقول إنها قصفت زورقا عسكريا في ميناء أوديسا بأوكرانيا
نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها يوم الأحد إن القوات الروسية دمرت سفينة أوكرانية وصواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن في ميناء أوديسا الأوكراني.
وقالت "تم تدمير سفينة أوكرانية راسية ومستودع يضم صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن بصواريخ موجهة أطلقتها البحرية في موقع إصلاح سفن بميناء أوديسا".
وقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأحد إن القوات الروسية قصفت زورقا عسكريا أوكرانيا في ميناء أوديسا بأوكرانيا بصواريخ عالية الدقة.
وكتبت زاخاروفا على تطبيق تيليغرام تقول "صواريخ كاليبر دمرت البنية التحتية العسكرية في ميناء أوديسا.. في ضربة دقيقة".
وجاء تعليق زاخاروفا بعدما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بقصف ميناء أوديسا بعد يوم واحد من الاتفاق بين الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا على السماح بصادرات الحبوب.
وقال الجيش الأوكراني إن صواريخ روسية أصابت الميناء الجنوبي يوم السبت، مما يهدد اتفاقا وُقع قبل يوم واحد فقط للسماح بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود وتخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.
روسيا تؤكد أنها دمرت "بنى تحتية عسكرية" أوكرانية بضربات على ميناء أوديسا
صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية الأحد أن صواريخ روسية دمرت السبت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا الحيوي لتصدير الحبوب الأوكرانية.
وكتبت ماريا زاخاروفا على تلغرام أن "صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة"، وذلك ردا على بيان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال إن هذه الضربات قوضت إمكان حوار أو تفاهم مع موسكو.
بعد هذه الضربات على أوديسا، اتهمت أوكرانيا فلاديمير بوتين بـ "البصق في وجه" الأمم المتحدة وتركيا وتقويض تطبيق الاتفاق الموقع الجمعة بشأن استئناف صادرات الحبوب العالقة بسبب الحرب.
ونفت موسكو لأنقرة أيّ تورّط لها في هذه الضربات. وأكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "قال لنا الروس إنّ لا علاقة لهم إطلاقًا بهذا الهجوم، وإنّهم يبحثون في هذه المسألة من كثب".
وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أن صاروخين أصابا ميناء أوديسا، وأسقطت الدفاعات الجوية صاروخين آخرين قبل وصولهما إلى هدفهما.
رغم غضبها من قصف أوديسا.. أوكرانيا ما زالت مستعدة لاستئناف صادرات الحبوب
واصلت أوكرانيا جهودها يوم الأحد لاستئناف تصدير الحبوب من أوديسا وموانئ أخرى على البحر الأسود بعد هجوم صاروخي أثار شكوكا بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم باتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.
وندد الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات على أوديسا ووصفها بأنها "همجية" صارخة تثبت أنه لا يمكن الثقة في موسكو لتنفيذ اتفاق الجمعة الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.
ولكن وزيرا في الحكومة قال إن الاستعدادات لاستئناف شحنات الحبوب جارية ونقلت قناة سوسبيلن التلفزيونية الأوكرانية الرسمية عن الجيش الأوكراني قوله إن الصواريخ لم تلحق أضرارا كبيرة بالميناء.
ولاقى الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف ترحيبا باعتباره انفراجة دبلوماسية ستساعد في الحد من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، ولكن مع دخول الحرب شهرها السادس يوم الأحد لم يظهر ما يشير إلى تراجع حدة القتال.
وعلى الرغم من أن ساحة القتال الرئيسية هي منطقة دونباس الشرقية، قال زيلينسكي في شريط مصور بُث في ساعة متأخرة من مساء السبت إن القوات الأوكرانية تدخل "خطوة بخطوة" منطقة خيرسون المحتلة بشرق البحر الأسود.
وأفاد الجيش الأوكراني يوم الأحد بوقوع قصف روسي في مواقع عديدة في الشمال والجنوب والشرق، وأشار مجددا إلى أن العمليات الروسية تمهد الطريق لهجوم في باخموت ودونباس.
واستنكرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بقوة قصف أوديسا. وكان مسؤولو الأمم المتحدة قد قالوا يوم الجمعة إنهم يأملون في أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة.
واشنطن تدين الضربات الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الروسي على ميناء أوديسا اليوم مضيفاً أنه يقوض الجهود المبذولة لتقديم الطعام للجياع ومصداقية التزامات روسيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس للسماح بالصادرات الأوكرانية.
The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022
تقرير: ألمانيا تؤجل تسليم أوكرانيا أحد عشر نظاماً للدفاع الجوي
قررت ألمانيا تأجيل تسليم أوكرانيا دفعة جديدة من الأسلحة بحسب ما ذكرته صحيفة "دي فيلت".
وأفادت "دي فيلت" نقلاً عن مسؤولين في أوكرانيا، لم يشكفوا عن هويتهم، أن طلب أوكرانيا للحصول على أحد عشر نظاماً للدفاع الصاروخي الجوي من طراز IRIS-T معلق حالياً من قبل مجلس الأمن الفدرالي الألماني.
ويرأس المستشار الألماني، أولاف شولتس، المجلس.
وكان شولتس في الأسابيع الأخيرة دافع عن سجلّ ألمانيا في توريد السلاح إلى كييف وقال إن برلين مدّت أوكرانيا بالأسلحة الألمانية "منذ بدء الحرب" في شباط-فبراير الماضي.
وكان وزير الاقتصاد الألماني وافق سابقاً على الطلب الأوكراني للحصول على هذه الأسلحة، ثم تم تحويل الطلب إلى مجلس الأمن الفدرالي، بحسب الصحيفة.
الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستبدال الغاز الروسي بإمدادات من نيجيريا
قال ماثيو بالدوين نائب المدير العام لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إمدادات غاز إضافية من نيجيريا في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لخفض محتمل للإمدادات الروسية.
كان بالدوين يتحدث من نيجيريا حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين من أكبر منتج للنفط في أفريقيا خلال الأيام الماضية.
وقال بالدوين لرويترز عبر الهاتف إن الاتحاد الأوروبي يستورد 14 بالمئة من إجمالي إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا وهناك احتمال لزيادة ذلك إلى المثلين.
وتعمل محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة بوني النيجيرية بنسبة 60 بالمئة من طاقتها.
وقال بالدوين "إذا صار من الممكن رفع (الطاقة الإنتاجية) إلى أكثر من 80 بالمئة... ربما يمكن إتاحة المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في معاملات فورية".
مقتل أميركيين اثنين في دونباس شرق أوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس السبت، مقتل أميركيين اثنين في دونباس في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات كييف وموسكو، بدون أن تحدد ما إذا كانا مقاتلين.
منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، توجه العديد من المتطوعين الأجانب، وخصوصاً الأوروبيين، إلى هذا البلد لمساعدة قوات كييف. ومن الصعب تقدير عددهم بالضبط.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "يمكننا تأكيد وفاة اثنين من المواطنين الأميركيين مؤخرًا في منطقة دونباس الأوكرانية" المتاخمة لروسيا، بدون تحديد تاريخ وظروف وفاتهما، أو أسباب وجودهما في البلاد.
وأضاف "نحن على اتصال بالعائلات ونقدم لهم المساعدة القنصلية الممكنة"، موضحًا أن وزارة الخارجية لن تقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الحالي، "احترامًا للأقارب".
وكانت الولايات المتحدة أكدت مقتل اثنين من مواطنيها في معارك في أوكرانيا.
كما أُسر جنديان أميركيان سابقان في أوائل حزيران/يونيو في شرق أوكرانيا. وسئل المتحدث باسم الكرملين عن امكان صدور عقوبة الاعدام عليهما فأجاب "ان ذلك (يتوقف) على التحقيق".
وقالت روسيا التي تندد بانتظام بوجود هؤلاء المقاتلين على الأراضي الأوكرانية في منتصف حزيران/يونيو إنها قتلت نحو 2000 "من المرتزقة الأجانب" منذ بدء الصراع.
يخضع جزء من حوض دونباس لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ عام 2014. وأحرزت القوات الروسية تقدمًا هناك في الأسابيع الأخيرة.
وزير الدفاع التركي: موسكو أبلغتنا بأن لا علاقة لها بالهجوم الصاروخي على ميناء أوديسا
قال وزير الدفاع التركي يوم السبت إن المسؤولين الروس أبلغوا أنقرة بأن موسكو "لا علاقة لها" بالضربات التي تعرض لها ميناء أوديسا الأوكراني.
وأضاف وزير الدفاع خلوصي أكار في بيان "خلال اتصالاتنا مع روسيا، أخبرنا الروس أنه لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا الهجوم، وأنهم يدرسون القضية بدقة وبالتفصيل".
ومضى يقول "حقيقة أن مثل هذا الحادث وقع مباشرة بعد الاتفاق الذي أبرمناه بالأمس هو أمر يثير قلقنا فعلا".
وزير: أوكرانيا تستعد لتصدير الحبوب من الموانئ رغم الضربة الروسية
قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن بلاده تواصل استعدادها لاستئناف صادرات الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود رغم الضربة الصاروخية الروسية التي أصابت ميناء أوديسا يوم السبت.
وكان الجيش الأوكراني قد قال إن صواريخ روسية أصابت ميناء أوديسا بجنوب البلاد مما يهدد بانهيار اتفاق مهم جرى توقيعه في اليوم السابق فقط لرفع الحصار عن صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود وتخفيف أزمة نقص الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب.
وكتب كوبراكوف على فيسبوك "نواصل الاستعدادات الفنية لانطلاق صادرات المنتجات الزراعية من موانئنا".