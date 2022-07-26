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الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو: حريق غابات يمتد إلى المنازل في دالاس الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز  مع AP
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حرائق الغابات في دالاس الأمريكية تصل إلى الأبنية السكنية
حرائق الغابات في دالاس الأمريكية تصل إلى الأبنية السكنية   -   حقوق النشر  KDFW FOX 4 via AP

قال مسؤولون إن حريقًا عشبيًا أشعلته جزازة قص العشب اجتاحت حوالي 300 متر عبر حقل مفتوح على إحدى ضواحي دالاس يوم الاثنين، مما أدى إلى إحراق الأسوار الخشبية وإضرام النار في حوالى 20 منزلاً.

كان حريق بالتش سبرينغز هو الأحدث في شمال تكساس التي تعاني من الجفاف والتي كانت عرضة لحرائق الغابات المتزايدة منذ أسبوعين على الأقل.

كانت الجزازة تُستخدم في الحقل المفتوح لتقليم الأعشاب عندما اصطدمت ببعض الحطام فولدت شرارة أشعلت الحريق، وفقًا لمارشال الإطفاء المحلي.

انتشر الحريق بسرعة شمالاً من طرف الطريق السريع 20 إلى التقسيم الفرعي حوالي الساعة 4 مساءً. وقال مسؤول إنه تسبب يوم الإثنين بدرجات متفاوتة من الأضرار في 14 إلى 20 منزلاً قبل احتواء النيران.

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لم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.