المغرب: وسم "الشعب يبايع ملكه" يتصدر تويتر قبل أيام من عيد العرش

تحتفل المملكة المغربية، في 30 يوليو/تموز من كل عام بذكرى عيد العرش، وتصدر وسم #الشعب_يبايع_ملكه منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، تزامنا مع قرب تخليد الذكرى 23 لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه.

وبدأ المغاربة في تفعيل الهاشتاغ منذ يوم الأحد على وسائل التواصل حيث لقي استحسانا واسعا، تعبيرا منهم على تجديد البيعة للملك واحتفالا مسبقا لعيد العرش بطريقتهم الخاصة.

وجاء إطلاق الوسم عقب تأجيل تاريخ حفل البيعة هذه السنة بسبب جائحة كورونا.

وقد أصدرت وزارة القصور والتشريفات والأوسمة بيانا أوضحت فيه أن كافة مظاهر الاحتفال بعيد العرش ستؤجل بسبب الحالة الوبائية في البلاد بشكل عام، مضيفة أن الملك محمد السادس سيقدم خطابا إلى الشعب بهذه المناسبة.

يذكر أن حفل الولاء في المغرب ينال مكانة ورمزية مهمة في المملكة حيث أقيم للمرة الأولى في عام 1933 في عهد السلطان محمد الخامس للتعبير عن تشبث الشعب المغربي بالعرش العلوي في ظل الاستعمار الفرنسي.

وقد ساهم ذلك في إخفاق محاولة فرنسا آنذاك في عزل السلطان. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا العيد رمزا وطنيا ومناسبة سنوية يحتفل بها المغاربة لتنصيب الملك على العرش.