باكستان : إرتفاع حصيلة موتى الفيضانات إلى 337

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية في مقتل 337 شخصا في باكستان، فمنذ 14 يونيو دمرت الأمطار الغزيرة الجسور والطرق وحوالي 4000 منزل في مقاطعة بلوشستان ، وفقًا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث التي أعلنت أن 337 شخصا لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار في أنحاء باكستان.

واستخدم رجال الإنقاذ المدعومون من الجيش القوارب والمروحيات يوم الأربعاء لإجلاء مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من جنوب غرب البلاد.

وقال أكرم بوجتي ، مسؤول الإنقاذ، إن مئات الأشخاص تقطعت بهم السبل في لاسبيلا، وهي منطقة في إقليم بلوشستان، بعد أن غمرت مياه الفيضانات عدة قرى. وأضاف المسؤول الباكستاني إن حكومة بلوشستان تقدم الغذاء والخيام والمواد الأساسية الأخرى للمتضررين من الفيضانات.

ومن جهته قال الجيش الباكستاني في بيان يوم أمس إن القوات تساعد السلطات المحلية في بلوشستان على إجلاء الناس من المناطق المتضررة من الفيضانات.

وكان الجيش قد أقام معسكرات طبية في المناطق المنكوبة حيث قامت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع بحملة تطعيم ضد الكوليرا لمنع انتشار المرض الذي تنقله المياه.

تسببت الكوليرا في وفاة 28 شخصًا وإصابة آلاف الأشخاص في بلوشستان في الأشهر الأخيرة.

و يذكر أن هذا المرض مستوطن وموسمي في باكستان، حيث لا يستطيع الكثير من الناس الحصول على مياه صالحة للشرب. وبحسب مسؤولو الصحة فإن حملة التطعيم ضد الكوليرا التي بدأت في 25 تموز ستستمر حتى يوم الجمعة.