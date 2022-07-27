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الهند

وفاة 38 شخصا بعد تناولهم خمورا مغشوشة في الهند

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بقلم:  يورونيوز
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ضحيا تسمم بالكحول في الهند.
ضحيا تسمم بالكحول في الهند.   -   حقوق النشر  رويترز

قال مسؤولون حكوميون الأربعاء إن عشرة أشخاص على الأقل توفوا في ولاية جوجارات في غرب الهند بعد تناولهم خمورا مغشوشة ليصل إجمالي الوفيات إلى 38 شخصا.

وبدأت الشرطة تحقيقات واعتقلت ستة أشخاص بعد نقل 51 شخصا يوم الإثنين في منطقتي أحمد آباد وبوتاد المتجاورتين بالولاية إلى مستشفيات إضافة إلى الوفيات.

وقال أشوك كومار ياداف المسؤول بالشرطة لرويترز "توفي الليلة الماضية بعض الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى وكانوا في حالة خطيرة"، وأضاف "تناولوا كحول الميثيل الذي لم يكن مخففا تقريبا معتقدين أنه مشروب كحولي".

ويُحظر بيع الخمور وشربها في الولاية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث لا يمكن سوى لمن يحملون تصاريح رسمية صادرة عن الحكومة احتساء الخمر. وتنتشر الوفيات الناجمة عن تناول الخمور المنتجة بطريقة غير قانونية في الهند، حيث لا يمتلك سوى القليل من شاربي الخمر القدرة على شراء المشروبات ذات العلامات التجارية.

وكحول الميثيل، المعروف كذلك بكحول الخشب، غير صالح للاستخدام الآدمي ويستخدم في تخفيف الدهانات أو كوقود.

المصادر الإضافية • رويترز