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الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة العدل الأمريكية تحقق في محاولات ترامب تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء 26 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء 26 يوليو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

نقلت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء عن مصادر قولها إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب وذلك ضمن تحقيقها الجنائي في محاولاته لقلب هزيمته في انتخابات 2020.

وتستمع وزارة العدل إلى مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، بمن فيهم كبير موظفي نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي أكد يوم الاثنين أنه أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي يوم السادس من يناير كانون الثاني عام 2021 والجهود التي بذلها ترامب وحلفاؤه لتحويل هزيمته إلى انتصار.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما إن ممثلي الادعاء الذين يستجوبون الشهود أمام هيئة المحلفين الكبرى سألوا عن محادثات مع ترامب ومحاميه وغيرهم من المقربين إلى الرئيس السابق.

وتعتبر شهادة مارك شورت، كبير موظفي بنس السابق، وهو أرفع مسؤول حتى الآن يمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى، إشارة إلى أن تحقيقات وزارة العدل في الهجوم على مبنى الكونغرس تزداد سخونة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن محققي وزارة العدل تلقوا أيضا في أبريل نيسان تسجيلات هاتفية لمسؤولين كبار منهم مارك ميدوز كبير موظفي ترامب السابق.

ولم يتسن الوصول إلى وزارة العدل للحصول على تعليق على الفور.

كما لم ترد متحدثة باسم ترامب على طلب من رويترز للتعليق، وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.

المصادر الإضافية • رويترز