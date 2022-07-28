بيلا حديد تنطلق للعالم الافتراضي عبر منصة ميتافيرس ومجموعتها الفريدة CY-B3LLA

انطلقت بيلا حديد عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية إلى منصة ميتافيرس الإفتراضية بمجموعتها التي اطلقت عليها اسم CY-B3LLA، وهي مجموعة من الرموز الفنية والتي تعتمد على المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد.

قالت حديد، والبالغة 25 عاما لرويترز في مقابلة، إنها مفتونة بالعوالم الافتراضية وتود إعادة تقديم نفسها افتراضيا بنسخة "رائعة" وبدأت حديد اهتمامها بالعالم الافتراضي وألعاب الفيديو أثناء إغلاقات التي فرضتها الحكومات لكبح انتشار كوفيد-19.

ما هي NFTs؟

NFTs هي أصل رقمي في البلاكتشين، وهو سجل للمعاملات المخزنة على الكمبيوتر المتصلة بالشبكة. يمكن شراء أنواع مختلفة من المواد الرقمية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والنصوص، وهي غير مستبدلة.

مجموعة بيلا حديد، NFTs التي اطلقت عليها اسم CY-B3LLA reBASE/via REUTERS

وقالت حديد إن النتائج النهائية تمثل تعابير وجهها الدقيقة.

تم تشكيل المجموعة مع مشاركة فنانين من 10 دول مختلفة إضافة إلى فنانين محليين وسيتم الكشف عن المواقع والأصول الرقمية المصاحبة لها من الآن وحتى سبتمبر/أيلول.

بيلا حديد reBASE/via REUTERS

يعمل كل NFT أيضًا كجواز سفر، ويسمح لحاملها بالمشاركة الافتراضية بنفس الأحداث الحقيقية التي تحضرها حديد. وقالت حديد: "من المثير حقًا أن نرى أن الناس يرغبون في المشاركة في كل مرة أنشر شيئًا ما، يبدو الأمر وكأنه حفلة عيد ميلاد، وكأن لا أحد سيحضر. "