ثغرة أمنية في ساعة "آبل ووتش" والشركة الأمريكية تصدر تحديثاً لسدّها

أصدرت شركة "آبل" الأمريكية تحديثات لسد ثغرة أمنية اكتشفها فريق التدخل الرقمي السريع الهندي "سيرت ـ إن" في ساعات "آبل ووتش" الرقمية التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة تمكّن قراصنة من خلالها التسلل إلى الساعة واختراق خصوصية مستخدمها.

وأوضح تقرير لصحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، في عددها الصادر الأربعاء، أن الثغرة الأمنية تصيب الساعات التي تعمل بنظام التشغيل "watch OS 8.6" والأنظمة المماثلة السابقة له.

ووفق التقرير، فإن هذه الثغرة الأمنية تتيح للمهاجمين إمكانية تشغيل تعليمات برمجية عشوائية وتعطيل قيود الأمان على الجهاز، ما يعني أنه يمكن للمهاجمين إعطاء أوامر عن بُعد للجهاز المستهدف، ما يمكّنهم في النتيجة من الوصول إلى المعلومات الخاصة المخزّنة في الساعة الذكية.

وعملت "آبل" على سد الثغرة من خلال تحديث برنامج "ووتش أو أس" الخاص بها للنماذج المتوافقة مع "آبل ووتش سيريس 3" وما قبل، وبالتالي بات بإمكان المستخدمين حماية ساعاتهم وضمان خصوصيتهم.

ووفقاً للتقرير فإنه من أجل تحديث "آبل ووتش" يجب أولاً التأكد من أن شحن بطارية الجهاز لا يقلّ عن 50 بالمئة، وأن الساعة متصلة بشبكة الـ"واي فاي"، بعدها يتم الدخول إلى تطبيق الإعدادات في الساعة ذاتها، ثم يتم الانتقال إلى خيار "جنرال" بعدها إلى "سوفت وير أبديت"، فإن كان ثمة تحديث متاح، فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، وإذا لم يظهر أي تحديث جديد، فهذا يعني أنك تستخدم الإصدار الأحدث وأن ساعتك لا تحتاج إلى تحديث.