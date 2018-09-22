تقنية مراقبة القلب في "أبل ووتش 4" لن تكون فعالة إلا في الولايات المتحدة

النسخة الرابعة من أبل ووتش (سيريز4) التي تنتجها شركة أبل تتمتع بميزة مختلفة عن سابقاتها. وفيما سينتظر المستهلك الأميركي بعض الوقت قبل تمكّنه من استخدام هذه ميزة "الصورة البيانية الكهربائية للقلب"، لا يبدو أن الشركة قد حصلت، حتى الساعة، على التراخيص المطلوبة لتسويقها حول العالم.
النموذج الرابع من هذه الساعات الذكية إذن يتضمن تكنولوجيا خاصة لمراقبة دقات القلب في أوقات ممارسة الرياضة، أو حتى لمراقبة الحالة الصحية للقلب بشكل عام والعوارض التي قد تلمّ به.
وهذه التكنولوجيا كانت موجودة في النسخ الأقدم من الساعة الذكية إلا أنّه تمّ إدخال تعديلات عليها.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة الإدارة الأميركية للصحة في الحادي عشر من أيلول / سبتمبر الحالي، غير أنها بانتظار الحصول على موافقة عالمية للبدء بالتسويق للمنتج الجديد حول العالم.
في السياق، لا يسوّق موقع الشركة لمنتجه الأخيرة "أبل ووتش 4" إلا في الولايات المتحدة الأميركية.
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وقال تيم كوك، أحد المسؤولين التنفيذيين الكبار في الشركة، إن التقنية الجديدة يمكن تفعيلها في وقت لاحق، أي بعد الحصول على التراخيص المطلوبة لتسويق المنتج حول العالم.
وأضاف كوك أن التفعيل قد يتمّ عن طريق تحميل تحديث جديد، ويمكن للمستهلك بعد ذلك أن يستفيد من خدمة "الصورة البيانية الكهربائية للقلب".
ولم تعلّق الوكالات الصحية الأوروبية على الموضوع حتى الآن.