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الولايات المتحدة الأمريكية
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أمريكا تعرض مكافأة بالملايين مقابل معلومات عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب   -   حقوق النشر  MANDEL NGAN/AFP

قالت واشنطن إنها عرضت مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وأضافت الوزارة في مذكرة إعلامية يوم الخميس "تسعى الوزارة للحصول على معلومات عن وكالة أبحاث الإنترنت ويفجيني فيكتوروفيتش بريغوزين (مؤسس الوكالة) والكيانات والشركاء الروس ذوي الصلة لمشاركتهم في التدخل في الانتخابات الأمريكية".

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بمؤسس وممول وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، وهي شركة مقرها سان بطرسبرج يقول مسؤولو المخابرات الأمريكية إنها كانت تقوم بدور أساسي في الجهود الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.