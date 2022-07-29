English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: نيويورك تزيد من دوريات القوارب على ساحلها للتحذير من أسماك القرش

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ب
euronews_icons_loading
سمكة قرش بيضاء كبيرة قبالة ساحل كيب كود بولاية ماساتشوستس - أرشيف
سمكة قرش بيضاء كبيرة قبالة ساحل كيب كود بولاية ماساتشوستس - أرشيف   -   حقوق النشر  Charles Krupa/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

زادت شرطة المحافظة على البيئة من عدد دورياتها على طول ساحل نيويورك، بعد العدد المتزايد لأسماك القرش الذي تم رؤيته على طول الساحل، وتعرض ثلاثة أشخاص للعض في الشهر الماضي.

وتضافرت جهود رجال الإنقاذ عبر الدوريات المتزايدة والطائرات بدون طيار والقوارب لتنبيه الناس الذين ينزلون إلى المياه في حال رؤية أسماك القرش.

قال الملازم شون رايلي من شرطة الحفاظ على البيئة "كنا نخرج في دوريات لبضع ساعات على مدار الأسبوع الماضي"، وأضاف " المحيطات النقية ودرجات حرارة المياه الأكثر دفئًا وعودة ظهور أسماك القبو التي تتغذى عليها أسماك القرش، كل هذه عوامل لوجود أسماك القرش هنا".

يقول الخبراء إن الزيادة في أعداد أسماك القرش هي علامة على نجاح جهود الحفظ في المساعدة على استعادة التوازن البيئي للمحيطات.