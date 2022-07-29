شاهد: نيويورك تزيد من دوريات القوارب على ساحلها للتحذير من أسماك القرش

زادت شرطة المحافظة على البيئة من عدد دورياتها على طول ساحل نيويورك، بعد العدد المتزايد لأسماك القرش الذي تم رؤيته على طول الساحل، وتعرض ثلاثة أشخاص للعض في الشهر الماضي.

وتضافرت جهود رجال الإنقاذ عبر الدوريات المتزايدة والطائرات بدون طيار والقوارب لتنبيه الناس الذين ينزلون إلى المياه في حال رؤية أسماك القرش.

قال الملازم شون رايلي من شرطة الحفاظ على البيئة "كنا نخرج في دوريات لبضع ساعات على مدار الأسبوع الماضي"، وأضاف " المحيطات النقية ودرجات حرارة المياه الأكثر دفئًا وعودة ظهور أسماك القبو التي تتغذى عليها أسماك القرش، كل هذه عوامل لوجود أسماك القرش هنا".

يقول الخبراء إن الزيادة في أعداد أسماك القرش هي علامة على نجاح جهود الحفظ في المساعدة على استعادة التوازن البيئي للمحيطات.