English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
رياضة

نوادي كرة قدم عالمية تقدم التهاني للاعبيها المسلمين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مكة المكرمة.
مكة المكرمة.   -   حقوق النشر  أ ب

تقدمت نوادي كرة قدم عالمية تضم لاعبيين مسلمين التهاني بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1444. ونشرت عدة نوادي علر غرار ليسترر الإنجليزي تغريدات على حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدمت أفضل التهاني بمناسبة السنة الهجرية الجديدة التي يحتفل بها المسلمون السبت. 

وكتب ناي ليستر سيتي الإنجليزي على حسابه في تويتر "نتمنى سنة إسلامية جديدة سعيدة لكل من يحتفل اليوم! # الهجرة

بدوره كتب نادي فالنسيا الإسباني "عام إسلامي جديد سعيد لأولئك الذين يحتفلون من الجميع في نادي فالنسيا".

وهنأ نادي ليفربول الإنجليزي الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لاعبه و العالم الإسلامي بحلول العام الهجري الجديد 1444. 

وكتب ليفربول "من الجميع في نادي ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي. كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد". 

كذلك كتب نادي ميلان أسي الإيطالي "سنة هجرية سعيدة"

viber