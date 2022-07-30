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لبنان

نبيه بري: لن يتم عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد قبل إقرار إصلاحات يطلبها صندوق النقد

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.   -   حقوق النشر  أ ب

قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني السبت إنه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يقر المجلس إصلاحات تمثل شروطا مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

ويعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

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وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر - تشرين الأول المقبل وأبدى كبار الساسة قلقهم بشأن عدم العثور على من يخلفه محذرين من مواجهة مأزق مؤسسي أكبر في ضوء عدم وجود حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ مايو- أيار الماضي.

المصادر الإضافية • رويترز