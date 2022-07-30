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العراق

شاهد: لحظة دخول أنصار التيار الصدري إلى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء

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بقلم:  يورونيوز
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المتظاهرون يزيلون الكتل الخرسانية للوصول إلى المنطقة الخضراء 30/0702022
المتظاهرون يزيلون الكتل الخرسانية للوصول إلى المنطقة الخضراء 30/0702022   -   حقوق النشر  Ali Abdul Hassan/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي السبت، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، كما أفاد مصوّر في فرانس برس، بعدما تمكّنوا من دخول المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

ودخل مصوّر وكالة فرانس برس مع المتظاهرين إلى البرلمان العراقي. واقتحم آلاف المتظاهرين أيضاً الأربعاء لوقت قصير مبنى البرلمان منددين باسم مرشّح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الحكومة.