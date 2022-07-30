شاهد: لحظة دخول أنصار التيار الصدري إلى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء

اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي السبت، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، كما أفاد مصوّر في فرانس برس، بعدما تمكّنوا من دخول المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

ودخل مصوّر وكالة فرانس برس مع المتظاهرين إلى البرلمان العراقي. واقتحم آلاف المتظاهرين أيضاً الأربعاء لوقت قصير مبنى البرلمان منددين باسم مرشّح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الحكومة.