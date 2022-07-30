شاهد: أنصار الصدر يرفعون صورته داخل البرلمان العراقي عقب اقتحامه

سيبقى أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي في اعتصام مفتوح. واقتحم اتباع الصدر مجلس النواب الواقع في المنطقة الخضراء صباح السبت، وهو الاقتحام الثاني خلال عدة أيام.

ورفع المتظاهرون صور زعيمهم في القاعة الرئيسية للمجلس.

يأتي هذا التصعيد الذي وصفته الأمم المتحدة ب"المقلق"، بعد خلافات حادة تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية وتقديم النواب التابعين للتيار الصدري استقالاتهم إلى رئيس البرلمان، والتسريبات الصوتية التي نسبت لنوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق.