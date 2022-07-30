English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العراق

شاهد: أنصار الصدر يرفعون صورته داخل البرلمان العراقي عقب اقتحامه

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
euronews_icons_loading
اتباع التيار الصدري داخل البرلمان العراقي 30/07/2022
اتباع التيار الصدري داخل البرلمان العراقي 30/07/2022   -   حقوق النشر  Anmar Khalil/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

سيبقى أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي في اعتصام مفتوح. واقتحم اتباع الصدر مجلس النواب الواقع في المنطقة الخضراء صباح السبت، وهو الاقتحام الثاني خلال عدة أيام. 

ورفع المتظاهرون صور زعيمهم في القاعة الرئيسية للمجلس.

يأتي هذا التصعيد الذي وصفته الأمم المتحدة ب"المقلق"، بعد خلافات حادة تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية وتقديم النواب التابعين للتيار الصدري استقالاتهم إلى رئيس البرلمان، والتسريبات الصوتية التي نسبت لنوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق.